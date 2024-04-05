藝術家鄭淑麗勇於探索數位世界 獲頒LG古根漢獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約4日專電）藝術家鄭淑麗身為網路藝術先驅，獲頒2024年LG古根漢獎，成為第2位獲獎者。評審團肯定她長期探索新興技術，為社會帶來極大影響，並讚譽她的作品呈現爆炸性能量。

鄭淑麗2日出席由古根漢美術館（Guggenheim Museum）青年收藏家協會（YCC）舉辦的慶祝晚會，駐紐約辦事處長李光章、古根漢美術館副館長暨首席策展人貝克威斯（Naomi Beckwith）、贊助單位LG企業高層均到場祝賀。

69歲的鄭淑麗運用多元藝術媒材和電影形式創作，追求穿越社會、地理、政治與經濟結構疆界的想像與慾望，重新定義性別、角色及機制。她創作的「布蘭登」（Brandon）為首件由古根漢美術館委託製作且納入館藏的網路藝術作品，2019年以作品「3x3x6」代表台灣參加威尼斯雙年展。

古根漢美術館介紹文案寫道，鄭淑麗是網路藝術先驅，30多年來持續跨領域創作，以遠見開創出自己的道路。其作品結合感官體驗與科技，融入她對科幻、酷兒美學和社群建構的關注。

鄭淑麗自1990年代開始以新興技術做為作品主題、工具或媒介，在面向多元的創作中運用程式碼、電玩遊戲引擎、軟體設計、駭客技術，也使用裝置、電影和表演等傳統媒介，反映她拒絕被單純分類的獨特藝術創作方式。

評審團聲明：「鄭淑麗的作品呈現爆炸性能量，具有迷人色彩，也是高度複雜、饒富趣味和賞心悅目的裝置。作品帶有物理與數位領域間的多孔性，讓觀眾可以參與其融合過程。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

LG古根漢獎（LG Guggenheim Award）是為期5年的藝術與科技計畫，由國際知名博物館館長、策展人、學者、藝術專業人士組成評審團。自2023年起，每年表揚一位在科技藝術領域取得突破性成就的藝術家，鄭淑麗是第2位獲獎者。

鄭淑麗將出席古根漢美術館5月2日的活動，分享創作實踐及最新作品。此外，布魯克林音樂學院（BAM）預定4月9日放映鄭淑麗執導的劇情長片「鮮殺」（Fresh Kill）30週年4K修復版本，她將出席映後座談。（編輯：郭中翰）1130405