郎朗獲好萊塢星光大道授星 亞洲首位鋼琴家獲獎

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（中央社記者趙靜瑜台北11日電）鋼琴家郎朗獲得好萊塢星光大道（Hollywood Walk of Fame）授星，在星光大道上留下個人星印，他是首位亞洲鋼琴家獲此殊榮。

郎朗在獲獎感言中表示，音樂具有凝聚力，讓不同文化背景的人們彼此溝通、激發情感共鳴。他將分享音樂視為使命，希望能繼續激勵盡可能多的人學習一門樂器，無論是鋼琴還是其他樂器。

而過去曾獲獎的鋼琴家，還包括霍洛維茲（Vladimir Horowitz）、魯賓斯坦（Arthur Rubinstein）等人。

根據環球唱片今天發布的新聞稿，授星儀式由好萊塢商會總裁兼首席執行官史蒂夫．尼森（Steve Nissen）主持，環球音樂集團全球古典與爵士樂部門總裁兼首席執行官迪肯．斯坦納（Dickon Stainer）和環球音樂集團執行副總裁蜜雪兒．安東尼（Michele Anthony）都表示祝賀。

郎朗表示，感謝一路走來朋友與粉絲對他的支持，「鋼琴是我生命中最珍貴的禮物，我將永遠心存感激。」郎朗也在授星儀式上演奏了「茉莉花」。

好萊塢星光大道是由好萊塢商會代表洛杉磯市管理的傳奇文化地標，旨在頒發榮譽給在電影、電視、音樂、廣播以及現場演出等領域的傑出名人。在郎朗之前，僅有李小龍、成龍、黃柳霜等7位華裔影星曾在好萊塢星光大道上獲得過授星榮譽。

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郎朗專輯暢銷全球，累計銷售已達數百萬張，包括2019年的「鋼琴書」、2020年的「郭德堡變奏曲」以及2022年的「迪士尼動畫精選輯」等。其中「鋼琴書」創下21世紀鋼琴專輯銷量紀錄，至今售出85萬張，線上點擊率達10億次。

在過去20年，郎朗11次獲得德國古典音樂大獎，該獎是頒發給古典音樂家的國際最高獎項之一。郎朗也曾被「時代雜誌」（Time）選為2009年度百位全球最具影響力人物之一。（編輯：張雅淨）1130411