Taiwan Plus帶奉天宮媽祖出差京都 現場體驗擲筊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北18日電）日本最大型台灣文化祭、第5屆Taiwan Plus今年將前進京都，不僅要把珍奶、棺材板空運日本，連新港奉天宮媽祖都將帶著虎爺出差，讓日本民眾體驗台灣宗教文化的擲筊。

Taiwan Plus本屆在京都府邀請下，將於5月11、12日在京都市勸業館舉辦。今天在台灣舉辦行前記者會，京都府前副知事、現任參事山下晃正與NSS社長大崎康弘特地來台出席，展現對台日友好活動的重視。

京都府知事西脇隆俊透過信件對花蓮震災傷亡者致哀，祈禱受災者早日恢復；山下晃正則表示，今年是特殊的一年，日本、台灣接連發生地震，經歷沒有預想的辛苦，但透過這些困難，台日反而能有更好的合作、用文化創造更好交流，攜手共創更好未來。

文化總會秘書長李厚慶指出，Taiwan Plus從2018年開始舉辦，一次次透過文化節方式交流，去年就創下逾20萬人參觀。今年將會是5屆以來最盛大的一次，破百組台灣團隊前進京都，還有台日音樂家共創演出，連開台媽祖都要坐飛機到京都。

本次活動名為「京都新寶島」，延續市集、音樂、展覽等深受日本朋友喜愛的內容，除了有上百組品牌組成島民市集帶來珍奶、鹹豆漿、棺材板，讓民眾用舌尖感受一秒到台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

與京都妙心寺為姐妹寺的新港奉天宮首度加入行列，恭請媽祖、千里眼、順風耳與虎爺等神尊出差到京都，讓民眾在日本也能體驗台灣宗教文化中的「求錢水、擲筊」；文策院則透過5種寶島地理意象，展示台灣漫畫魅力。

另外，本次節目由金曲、金馬音樂製作人李欣芸擔任音樂總監，台灣國寶級民謠大師陳明章及金曲歌王陳建年領銜的南王部落「普悠瑪音樂家族」，將分別與日本Style KYOTO管弦樂團、指揮家宋旭鈞（Kimbo Ishii）合作。歌手謝宇威、PiA吳蓓雅、日本能樂金剛龍謹及京都市少年合唱團也都會有精彩演出。（編輯：龍柏安）1130418