裱框店搬進畫廊 特展一窺展品與人的橋樑

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（中央社記者王寶兒台北1日電）不同飲品以何種容器盛裝皆有其講究細節，對於藝術品來說，裱框也是看似雷同但卻不可忽視細微差異的容器。異雲書屋籌畫推出「一間裱褙店：青雨山房」展覽，傳達「裱框店」獨特魅力。

「一間裱褙店：青雨山房——裱褙店的文化構成」展覽今天下午開幕，該展匯集70名國內外藝術家、逾200件作品。青雨山房創業逾10年，展品也是開業以來累積成果。

異雲書屋透過新聞稿表示，裱框店也稱作裝裱店、裱褙店，是串起「藝術品」和「人」的場所，會有許多藝術家、畫廊、收藏家等委託人來來去去，將作品裝裱成最美的樣子，可說作品登台亮相前最重要環節。

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青雨山房負責人吳挺瑋表示，裱褙是作品與人之間的橋樑，而裱褙店則是他與人之間的橋樑。他能藉此看見藝術家在作品中留下生命和生活的痕跡，此次展覽中，他以理解藝術家為優先，再為作品構思別出心裁的呈現方式，凸顯藝術家個人特質，希望帶來耳目一新的視覺效果。

「一間裱褙店：青雨山房——裱褙店的文化構成 」即日起於Art Space 藝術空間展出至22日。（編輯：李亨山）1130601