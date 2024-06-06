北市傳統藝術季閉幕音樂會 以國樂展現戲曲精華

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（中央社記者趙靜瑜台北6日電）台北市傳統藝術季邁入尾聲，台北市立國樂團「琴韻新篇」音樂會呼應傳藝主軸，邀請80歲京劇音樂大師李超帶來畢生創作精華，與多年夥伴名伶魏海敏合作，以國樂編制傳遞京劇音樂凝神之美。

北市國代理團長劉得堅表示，北市國成軍超過40年，持續海納百川，勤納多元，可以接受各式各樣的文化派別、戲曲種類，希望透過這場壓軸演出，不但讓年輕音樂世代感受傳統藝術之美，也讓台灣傳統藝術幕後代表性人物：文武場樂師，都有機會站上台前，接受樂迷的掌聲與喝采。

根據台北市立國樂團發布的新聞資料，「琴韻新篇」音樂會將由瞿春泉擔任編曲指揮，魏海敏攜手盛鑑、劉珈后、劉化蒂、黃詩雅與林庭瑜等京劇名角演唱；李超也將親自上場，與入門弟子北市國高胡演奏團員張舒然同台演出，一讓樂迷有機會親炙大師演奏風華，二則看見國樂與京劇的代代相傳，生生不息。

李超現為國光劇團音樂指導，原中國京劇院國家一級琴師，基本功紮實，尤對梅派藝術造詣深厚。瞿春泉表示，在改編時，以國樂團交響編制為底，刻意在間奏部分讓國樂團有更多表現，增加氣氛，跟戲曲文武場的伴奏相對映，讓整場音樂會更加豐富。

這次演出曲目包括李門與李超兄弟的「魚躍龍門」雙京胡協奏曲，瞿春泉重新整理，但保留原有素材，兼具創新。其他曲目還包括李門作曲、編腔的「白蛇傳」選段，李超作曲、編腔的京劇「快雪時晴」以及「金鎖記」選段，都是京劇老戲骨一再回味的選段。

「琴韻新篇」音樂會將於6月8日演出，地點在台北市中山堂中正廳。（編輯：陳政偉）1130606