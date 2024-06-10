華格納曾孫女親自面試 黃亞中將登拜魯特音樂節

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）由拜魯特音樂節總監、也是作曲家華格納曾孫女卡塔琳娜‧華格納面試，旅德男高音黃亞中將登音樂節演出歌劇「尼伯龍根的指環」中的「迷魅」一角，角色吃重，堪稱台灣之光。

黃亞中說，「迷魅（mime）」這個角色在第1部「萊茵的黃金」及第3部「齊格飛」之中都有出現，「能站上拜魯特音樂節舞台演出，可以說是聲樂家畢生心願，我很興奮」。

黃亞中接受中央社記者越洋專訪時表示，很高興有機會唱給卡塔琳娜‧華格納（Katharina Wagner）聽，也收到演唱合約，拜魯特音樂節今年和明年都有演出各兩輪「尼伯龍根的指環」的安排，分別在7月底與8月底演出。

華格納鉅作「尼伯龍根的指環」從構思草案開始，歷經20餘年歲月才完成，創造古典音樂的「樂劇」新型式。這齣以神話和傳說為題材的歌劇，共要四夜才能演完，全劇以權利象徵的指環為中心做開展，從1只魔戒引爆關於權力、愛情與背叛的故事。

「很感謝德意志歌劇院也是我的老闆歌劇總監克里斯多福‧索費勒（Christoph Seuferle），他從我的聲音中發現我可以唱這個角色。」黃亞中說，「迷魅」這個角色除了需要極大的體力和耐力，最大的挑戰是歌詞以及咬字。

黃亞中說，華格納作品的樂團編制較大，咬字方面需要特別下功夫，才能夠在大編制樂團下，讓觀眾聽得懂歌詞，「迷魅這個角色歌詞非常多，還包括許多現今德語已經不再使用的詞彙，光是背下全部的歌詞，就已經是非常大的挑戰」。

今年35歲的黃亞中2011年從東吳大學音樂系畢業，當完兵後出國，畢業於德國柏林藝術大學取得歌劇以及藝術歌曲暨神劇雙主修碩士學位，留在德國發展至今，為人謙遜，再加上對自己的聲音及角色認真負責，讓邀演不斷。

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也因為時機成熟，黃亞中成為柏林德意志歌劇院駐唱歌手進入第7年，今年7月合約到期，黃亞中主動決定不再續約，選擇成為自由歌手，「這是一個艱難的決定。」黃亞中說，歌劇院給他很多空間可以外接客席演出，「但有時仍會影響歌劇院本身演出安排，這幾年外面的客席邀約越來越穩定，我想是時候到了」。

黃亞中才剛在羅馬歌劇院演完歌劇「強尼史基基」，倫敦皇家歌劇院唱完「蝴蝶夫人」。接下來明年度客席除了拜魯特音樂節的「指環」，還有維也納河畔劇院、慕尼黑巴伐利亞國家歌劇院、挪威奧斯陸國家歌劇院和荷蘭阿姆斯特丹國家歌劇院等邀演，「明年在家時間不到1個月，但我已經準備好了。」（編輯：管中維）1130610