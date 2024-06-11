庄頭劇場金門首插旗 福爾摩沙馬戲團展奇幻魅力

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）文化部舉辦的「文化平權巡演－庄頭劇場」15日將航向第4站金門，這是繼去年澎湖吸引萬人同歡後的第2個離島場次，由FOCA福爾摩沙馬戲團領軍，邀金門民眾感受馬戲奇幻魅力。

文化部今天透過新聞稿分享，FOCA將帶來的經典作「海風馬戲派對」靈感來自好萊塢電影「大娛樂家」，美國傳奇馬戲大亨費尼爾斯．巴納姆創辦「巴納姆馬戲團」的故事。

全片描述無名小卒因鍥而不捨努力，搖身變成散播歡樂、感動、勇氣給全世界的娛樂巨擘，與FOCA創團的初心「勇敢」、「熱血」、「不畏困難」不謀而合。演出將結合奇幻華麗的舞台布景、驚人的肢體炫技、熱力四射的舞蹈及歌手現場演唱，希望透過馬戲表演帶給觀眾們驚奇及快樂。

當日活動將從下午2時開始，由6個傑出表演團隊輪番上場，包含2018年先後獲金門縣政府登錄認定為「金門縣傳統傀儡戲」保存團體、金門傑出演藝團隊等殊榮的金門傀儡戲劇團，演出詼諧逗趣的「小沙彌下山」。

探索現代劇團全新表演形式的沙丁龐客劇團，獻上「芋頭地瓜三姐弟」庄頭限定版，展現戲劇小丑的各式面向；致力舞蹈藝術文化交流與創作的金門棠風舞蹈團，以「藝啟舞動，金門酒鄉情」舞出在地山光水色。

由第3屆國家文藝獎舞蹈類得主平珩創立的舞蹈空間舞蹈團，呈現不特別敘事、聚焦於舞蹈意向流動為主題的編舞「碎月」；累積超過20座國際大獎及4座傳藝金曲獎的拉縴人歌手，特別改編金門在地最耳熟能詳的歌曲，打造「金曲年代」。

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來自烏來的泰雅族演藝團隊馬拉赫文化藝術團，則以「瑪司故-Msqun」期盼身在異鄉的族人們不管身在何處，大家的心都要像在故鄉時凝聚在一起。

除了精彩節目外，文化平權巡演以「熱鬧表演」、「市集挖寶」、「親子體驗」、「美感生活」4大方向作為主軸，規劃餐飲區和文創商品區，特邀當地獨具特色的文創品牌，同時也邀請街頭藝人搏逗兄弟、艸創心演擊樂場，打造互動性超高的街頭劇場。（編輯：張雅淨）1130611