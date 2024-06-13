灣聲樂團前進三得利音樂廳 台積電贊助熊本演出

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）灣聲樂團啟動「世界十大音樂廳展演計畫」，第1站將赴日本東京三得利音樂廳；此外，將在台積電贊助下，到熊本縣立劇場音樂廳演出，與當地高校合唱團共演鄧麗君「小城故事」。

灣聲樂團音樂總監李哲藝今天在記者會上表示，無論公家與民間樂團，莫不積極出訪，帶出去的音樂有西方經典也有台灣原創樂曲，「灣聲帶出去的音樂與其他團不同，全都是台灣音樂」。

李哲藝說，灣聲開展十大音樂廳系列巡演，「除了展現灣聲樂團的演奏水準之外，我認為可以讓台灣在世界音樂版圖佔有一席之地」。

李哲藝表示，這次巡演曲目包括他創作的「四月雨幻想曲」、「絃舞Ⅰ」以及「金色年代小提琴協奏曲」，再加上作曲家顏名秀的「田水寄語」等。「金色年代小提琴協奏曲」邀請新婚的小提琴家林品任擔任獨奏，樂曲融合「何日君再來」、「月亮代表我的心」到「我只在乎你」等旋律，為整場演出增添更多亮點。

林品任說，父親是音響迷，他從小就知道東京三得利音樂廳（Suntory Hall）是世界上最好的音樂廳之一，這次第1次與灣聲在這裡演出，心情很興奮，「台灣的人、事、物與景致，可以說是自己血液裡的文化的根，能夠用自己的琴音演奏這些台灣音樂與日本樂迷分享，我很期待日本樂迷聆聽之後的反應」。

李哲藝表示，灣聲樂團成立7年以來，觀眾的支持與各界力挺讓灣聲樂團走得更遠，「現在灣聲之友會已經將近千人，我很感謝，大家都是支持我們前進的後盾」。

除了到三得利音樂廳演出之外，灣聲樂團也將在熊本縣立劇場音樂廳演出，除了「四月雨幻想曲」及「絃舞Ⅰ」等樂曲之外，也將與熊本第一高校合唱團合作，以弦樂加上合唱團演出「櫻花」與「荒城之月」，熊本第一高校合唱團也學起中文，準備演唱「小城故事」。

與灣聲樂團後援會會長施振榮是宏碁創業夥伴的前宏碁董事長黃少華表示，經過40多載所有台灣人的努力，奠定電腦王國美名，現在也成為AI硬體王國，成功做到「科技台灣」，「HIGH TECH之後，我們希望把高感性、高思維的台灣音樂推上國際舞台，希望將來HIGH TECH可以成為HIGH TOUCH」。

灣聲樂團將於6月19日在熊本縣立劇場音樂廳，21日在東京三得利音樂廳舉辦音樂會。（編輯：管中維）1130613