小公視專為兒少服務 蕭副總統與孩子共慶開台

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（中央社記者葉冠吟台北16日電）台灣首個專屬兒童與青少年的跨媒體影音平台「小公視」 今晚在台北賓館舉辦開台記者會，副總統蕭美琴化身「美琴姐姐」，期待孩子透過小公視認識大世界，有信心面對未來挑戰。

「小公視 PTS XS」將於20日正式開台，將為3到18歲兒童與青少年打造、虛實整合的內容服務平台。為迎接另史性的一刻，公視將擁有123年歷史的國家級接待場所，首次化身為孩子們的奇幻城堡，同時打破傳統來賓座位排序，將最前排重要位置留給小朋友。

今晚副總統蕭美琴與前行政院長陳建仁、行政院長卓榮泰、行政院政務委員史哲、文化部長李遠、教育部長鄭英耀與多位立法委員等貴賓皆出席力挺：變裝皇后美凱菈Makeila、跳舞男孩林品希也精心準備演出，舞出生命力。

蕭美琴一上台就自稱是「美琴姐姐」，親切和小朋友打招呼，開心表示下午剛看到奧運英雄，晚上就看到社會未來的英雄。蕭副總統指出，孩子是國家未來希望，也是她最重要的一塊，希望小公視提供豐富多元內容，讓每個想找到自己文化、學習成長的小朋友，找到想要的東西，有足夠信心面對未來每項挑戰，成為社會小英雄。

公視董事長胡元輝也興奮分享，小公視的誕生象徵新紀元的開始，公視將用全方面、多元方式推動兒少內容製播。小公視絕對不會是教條式的權威指導，而是以兒少為主體的交流學習資源，他希望小公視能像一扇窗，讓兒少看到世界的多采多姿，也像盞燈，前瞻人生無限可能，讓他們胸懷大世界，大人們也能常保赤子心。

被兒童主持人胖球稱為「部長阿公」的文化部長李遠，則和胖球一來一往逗趣問答，分享做兒童內容的經驗，李遠強調要用小孩的眼睛做戲，而不能用大人的眼睛。「院長阿伯」行政院長卓榮泰則強調公共電視法修法後，捐款可突破上限，行政院未來4年將補助小公視新台幣6億元，讓自製節目更加多元並針對本土文化向下扎根，用創意創新讓兒少相關產業蓬勃發展。

今天小公視也隆重發布23檔專為不同年齡層兒少打造的創新內容，包含The TCUP Show、「古典魔力客」、「什麼都沒有雜貨店」、「越來越嗖鯊」、「成仁高中偵探社」、「金孫任務」等節目團隊也分享，涵蓋動畫、戲劇、音樂、實境解謎等多種類型，期待展現台灣多元文化的豐富面貌。（編輯：李亨山）1130816

副總統蕭美琴（右）16日晚間到台北賓館出席「打開台北賓館 小孩當貴賓」小公視開台記者會，向現場與會者打招呼致意。中央社記者徐肇昌攝 113年8月16日

全新兒少頻道「小公視」慶祝開台，16日晚間在台北賓館舉行記者會，文化部長李遠（中）在台上與小朋友（右）現場進行趣味訪談，讓台下來賓笑聲不斷。中央社記者徐肇昌攝 113年8月16日