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科技藝術交織部落傳說「遊林驚夢」前進瑞士演出

2024/8/20 18:59（8/20 20:01 更新）
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以科技交織部落傳說的劇場作品「遊林驚夢：巧遇Hagay」將前進瑞士演出，故事講述獵人的打獵奇遇，與自稱Hagay的非二元性別靈群相識，並自Hagay學習到關於儀式、狩獵、編織等智慧，由獵人再傳授予族人。（Hsuan Lang Lin提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月20日
以科技交織部落傳說的劇場作品「遊林驚夢：巧遇Hagay」將前進瑞士演出，故事講述獵人的打獵奇遇，與自稱Hagay的非二元性別靈群相識，並自Hagay學習到關於儀式、狩獵、編織等智慧，由獵人再傳授予族人。（Hsuan Lang Lin提供）中央社記者葉冠吟傳真 113年8月20日
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（中央社記者葉冠吟台北20日電）策展人鄭淑麗與原住民藝術家東冬·侯溫合作的劇場作品「遊林驚夢：巧遇Hagay」，23日至25日將在瑞士蘇黎世戲劇盛會藝術節及雪德哈勒藝文空間演出，用科技藝術交織部落傳說。

蘇黎世戲劇盛會藝術節（Zurcher Theater Spektakel）始於1980年，是瑞士最大的當代表演藝術節之一，也是歐洲首屈一指的當代表演藝術節。每年吸引約25個國家、近40部作品，舉凡戲劇、舞蹈、音樂、當代馬戲團和視覺藝術領域，以及座談交流、研討會、街頭藝術等，提供觀眾目不暇給的創意劇作內容。

文化部今天透過新聞稿分享，此次台灣獲邀發表的「遊林驚夢：巧遇Hagay」，背景源自花蓮銅門部落的太魯閣族祭儀所在地，故事則講述獵人的打獵奇遇，與自稱Hagay的非二元性別靈群相識，並自Hagay學習到關於儀式、狩獵、編織等智慧，由獵人再傳授予族人。

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作品以實踐科技薩滿主義（Technoshamanism）與 Gaya（宇宙的法則）為準則，研究性別在原始狀態中的多元流動，嘗試在傳統擁護者與勇於挑戰的年輕族群間找回原初的Gaya概念，引領出藉科技導航的重生原民劇場，並透過展覽、工作坊、表演等邀請觀眾加入討論。

駐德國代表處文化組表示，全球化發展讓原住民族的傳統智慧更受重視，也讓民眾學習並實踐原住民與自然共存、共生的古老智慧。「遊林驚夢：巧遇Hagay」經由表演藝術轉譯原住民族傳說，不但守護固有的文化資產，此次更與歐洲觀眾深入互動，除了分享台灣原住民的當代價值觀，也延續自身文化的生命。（編輯：李亨山）1130820

#文化部
#太魯閣族
#鄭淑麗
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