10品牌組台灣工藝代表團 前進巴黎時尚家居設計展

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（中央社記者王寶兒台北21日電）巴黎奧運落幕，新的台灣代表團也將前進巴黎時尚家居設計展，以自產大理石生活物件、台灣首支竹製牙刷等工藝設計，展現台灣軟實力，工藝中心主任陳殿禮說，最大金牌就是「把訂單接回來」。

國立台灣工藝研究發展中心今天舉行巴黎時尚家居設計展（Maison & Objet Paris，簡稱M&O）展前記者會，並展示10組品牌參展品。參展品牌包含黑色雋永、eshen ceramics、元泰竹藝社、木想傢、蘇府柳銀、二拾家居、奇鈺家居、大地工作坊、木趣設計、Tomood 土與木之間。

巴黎時尚家居設計展今年主題訂定為TERRA COCMOS（宇宙大地），工藝中心以國家品牌展館（TAIWAN CRAFTS&DESIGN）參展，並邀請華裔設計師黃偉豪（Daniel Wong）擔任策展人，呼應大會主題，將台灣參展品牌主題聚焦為「台灣工藝的宇宙探索」。

黃偉豪表示，今年大會主題希望全球工藝師能將想像力擴張至外太空，以此達到更多創新，外太空星球充滿不同礦物物質，彰顯參展品「材質」重要性。率團台灣代表楊海玉則說，此次台灣參展品牌便運用大理石、樹皮等材質，特別之處在於每組品牌都蘊含台灣文化故事。

像2018年創立的參展品牌奇鈺家居，源自外銷台灣自產石材超過30年的奇鈺石業，他們觀察到台灣雖為大理石出產地之一，卻少見歐美國家常見的大理石生活配件，此次赴巴黎參展也將展出他們的大理石冰磚、時鐘等。參展品牌蘇府柳銀則運用媽祖神像帽的「銀冠繁花」工藝，融合時尚設計為生活產品。

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陳殿禮表示，台灣代表隊8月以體育讓世界在巴黎看到台灣，工藝中心此次籌組台灣工藝代表隊，期望「接棒」，在9月以工藝在巴黎發光，而他心中的金牌便是「訂單」，「參展是手段，目的是要讓參展團隊將單子接回來，創造後續價值」。期待團隊發光發亮，讓台灣工藝被看見。

2024法國巴黎時尚家居設計展將在9月5日起至9月9日起於法國巴黎北維勒班展覽中心（Paris-Nord Villepinte）舉行。（編輯：黃世雅）1130821