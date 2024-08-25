國家地理雜誌台灣攝影賽 首設星空組記錄夜景美

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（中央社記者王寶兒台北25日電）拓展天文攝影發表平台，國家地理雜誌台灣攝影大賽今年首設「星空組」，吸引741件作品參賽，足見台灣在天文攝影領域潛力，此外今年比賽也恢復鳥類攝影投件。

2024國家地理雜誌台灣攝影大賽共徵集1萬205件作品，相較2023年總徵件數成長近一倍。大賽分為人物、地方、自然、星空、生態環境、青少年6組別，首次開辦的「星空組」又分成星景、深空、太陽系項目，共吸引741件作品參賽，昨天舉行頒獎典禮。

「國家地理」雜誌總編輯李永適透過新聞稿表示，台灣擁有優越的天文攝影環境和國際認證的暗空公園，但一直缺乏大型天文攝影比賽。希望這次新設的天文攝影類別，能為天文攝影愛好者提供展示平台，並提升公眾對星空美麗及光害防治的認識。

李永適表示，經過2年多的籌畫，首次舉辦「星空組」組別徵件，獲得廣泛支持，參賽作品水準受到肯定，更有信心將此賽事持續辦下去。此次大賽圓滿完成，很高興看見參賽件數增加，且作品整體水準持續提高。

今年大賽評審由國家地理著名生態攝影師雷曼（Tim Laman）、環境紀錄片導演柯金源、「國家地理」雜誌特約攝影師陳郁文以及「國家地理」雜誌中文版總編輯李永適共同擔任；星空組為國際星空攝影名師塔弗雷希（Babak Tafreshi）、香港星攝名師不動明王（Vincent Cheng）以及中央研究院天文所博士王為豪共同擔任。

在星景類別中，評審更傾向選擇自然紀實的影像。塔弗雷希表示，今年冠軍作品是一張單次曝光的照片，捕捉到一顆明亮的彗星和閃電，「這是一個獨特的瞬間，即使照片在技術上有些許瑕疵（如曝光過度的雲層），但在紀實攝影中，這種瞬間的記錄比技術上的完美更為重要。」

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此外，鑑於去年媒體揭露的「拍鳥產業鏈」問題，去年大賽曾暫停鳥類攝影徵件。今年大賽除恢復鳥類攝影收件，也要求參賽者需簽署友善拍攝的「鳥類生態攝影十大準則」，包含不隨意散布稀有鳥類棲息位置、不捕捉或綑綁、不驚擾、不餵食、不播放鳥音等。

李永適強調，這次參賽者簽署倫理聲明後，不僅沒有發現存在違反規範疑慮的作品，鳥類攝影水準也大幅提昇，這表示自然保育理念有成功被傳遞出去。（編輯：李淑華）1130825