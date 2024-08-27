山狗大後生樂團追思曾貴海 大馬檳城傳唱客家詩作

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（中央社記者黃自強吉隆坡27日專電）台灣山狗大後生樂團赴大馬檳城演出，主唱林鈺婷以深情歌聲賦予取材客家詩作「羊尾仔看詩」等深刻的故事感，追憶甫辭世的曾貴海醫師，歌詞意境與樸質文字觸動樂迷心弦。

曾貴海是台灣近代重要的客語詩人及公民運動領袖，山狗大後生樂團去年底發表客語「羊尾仔看詩」文學詩歌專輯，取材於曾貴海在1998年至2015年間客家詩作。

從16日起受邀赴檳城展開為期11天演出的山狗大後生樂團，特別傳唱以曾貴海的客家詩作為歌詞的「羊尾仔看詩」、「時間个身影」與「歸來去」，當樂團主唱林鈺婷（Rita）以優美歌聲唱出「春雨過後个清早，ㄧ隻羊尾仔，停立睡蓮面上，羊尾拍水波，那時節，天頂下，我佇湖邊，惦惦將景色變做詩」時，當地歌迷不約而同跟著拍子哼唱。

林鈺婷今天告訴中央社，曾貴海是台灣重要的詩人、醫生與國策顧問，不僅關心家鄉土地，推動綠色革命、文化事務等，一生心繫台灣，貢獻良多，樂團去年完成的「羊尾仔看詩」文學詩歌，盼以音樂形式，將曾貴海詩作廣泛傳遞。

山狗大後生樂團創辦人顏志文受訪說，曾貴海昔日雖有很多華語或河洛詩作與其他文學，但也是非常少數能用這麼深刻的客語寫詩的作家，這些作品勢必成為客家文學經典。

顏志文並說，他與曾貴海同樣在屏東六堆的左堆地區生長，完全能感受詩作文字之間所傳達的情感，山狗大後生樂團希望能把這些詩作譜成歌謠，讓更多人聽見，用歌曲形式傳唱詩作了解客家文學音樂的美好。

現場檳城客家歌迷說，包括羊尾仔看詩、時間个身影與歸來去，這3首歌也收錄於「羊尾仔看詩」文學詩歌專輯。今年再度入圍台灣金曲獎第35屆「最佳年度專輯」、「最佳客語專輯」與「最佳客語演唱人」等3項大獎，非常不容易。

根據文化部新聞稿，曾貴海以華、客、台語3種語言寫作，包括詩、散文、文論、歌詞等，創作手法多元又富變化，作品融合敘述抒情及短詩等多樣風格。著有「浪濤上的島國」、「畫面」、「浮游」、「白鳥之歌」、「航向自由」等。

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曾貴海曾獲吳濁流文學新詩獎、賴和醫療服務獎、高雄市文藝獎、台灣文學家牛津獎、客家終身貢獻獎、台灣醫療典範獎，並於2022年獲得「厄瓜多惠夜基國際詩歌節」國際詩歌獎。

曾貴海6日凌晨辭世，享壽78歲。24日在基督教長老教會鹽埕教會舉辦告別追思禮拜，總統賴清德出席致哀表示，曾貴海是民主運動的先行者，也是國際知名詩人，他是台灣之光、台灣的驕傲。（編輯：陳承功） 1130827