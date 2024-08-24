帶國策顧問聘書追思曾貴海 賴清德：他是台灣之光

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）詩人醫師曾貴海6日辭世，今天上午在基督教長老教會鹽埕教會舉辦告別追思禮拜，總統賴清德出席致哀表示，曾貴海是民主運動的先行者，也是國際知名詩人，他是台灣之光、台灣的驕傲。

曾貴海的告別追思禮拜今早在高雄市鹽埕教會舉辦，賴總統、文化部長李遠、客家委員會主委古秀妃、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米與文學界、醫界、社運界及客家社團等逾500人出席致哀。

賴總統在追思會現場把國策顧問聘書交給家屬，並代表國家、人民頒發褒揚令。賴總統致詞時說，今天和大家一樣帶著不捨的心情參加告別禮拜，自己本來要延續前總統蔡英文的腳步，聘請曾貴海當國策顧問，沒想到曾貴海就這樣離開大家。今天帶著聘書來這裡，感念對台灣社會的貢獻。

賴總統全程稱呼曾貴海為曾貴海國策顧問，賴總統說，曾貴海是一名醫生，用醫術治療患者的身體病痛；是一名詩人，用文字安慰台灣人民的心；同時，也是民主運動的先行者，用醫者精神精進民主，也創立環境保護，推動高屏溪整治，爭取衛武營公園。

陳其邁表示，曾貴海於他亦師亦友，從曾貴海身上學習到許多美好理念，曾貴海對高雄更是影響綿長，如催生衛武營都會公園、搶救高屏溪、美濃反水庫運動等重要生態保育事件都可見其身影。

陳其邁也感念，曾貴海行醫時不忘創作，持續筆耕，以華、客、台等不同語言進行創作，把對土地的關懷化作萬千文字，出版書籍逾40冊，並翻譯為英文、西班牙文等，以文學與世界接軌，一生獲獎無數。高雄市政府感念貢獻，特頒發褒揚狀，以彰遺徽。

曾貴海出生於屏東，定居於高雄，身兼醫師、詩人、社會運動者等多重身分，畢生致力推動台灣文學、生態環保、文化和民主運動，於各領域影響深遠。

此外，客委會也頒發旌揚狀，屏東縣長周春米代表縣政府頒發褒揚狀，表彰曾貴海對民主社會與台灣文學的貢獻。教授鍾屏蘭在現場朗誦曾貴海於1999年創作的第一首客家詩作「夜合」，聲樂家林建吉改編演唱其代表作「冬花夜開」，最後則由新古典室內樂團演奏歌曲「化為千風」，讓優美的樂音為眾人拂去傷感，一同向詩人醫師曾貴海道別。

高市文化局表示，市政府為了讓各界追憶曾貴海一生對社會的奉獻，在高雄文學館2樓「唯有堅持：懷念詩人醫師貴海」主題懷念空間，將延長開放至9月15日，讓市民朋友一起透過文字和影像，閱讀並感受曾貴海對於土地的濃厚情意。（編輯：謝雅竹）1130824

詩人醫師曾貴海6日辭世，24日上午在基督教長老教會鹽埕教會舉辦告別追思禮拜，總統賴清德（前左）、高雄市長陳其邁（前右3）、總統府秘書長潘孟安（前右2）等人出席致哀。中央社記者林巧璉攝 113年8月24日