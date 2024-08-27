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台灣第一個台語博士王育德 捐贈展「心繫台灣」

2024/8/27 19:28（8/27 19:41 更新）
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台灣文學館策畫「心繫台灣：王育德文物捐贈展」，27日正式開展，介紹這位擁有多個「台灣第一」頭銜的傳奇人物。（台灣文學館提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年8月27日
台灣文學館策畫「心繫台灣：王育德文物捐贈展」，27日正式開展，介紹這位擁有多個「台灣第一」頭銜的傳奇人物。（台灣文學館提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年8月27日
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（中央社記者邱祖胤台北27日電）第一個在日本開台語課程的王育德，同時也是第一個於戰後編演台語舞台劇的劇作家，今年是他的百歲冥誕，國立台灣文學館策畫「心繫台灣：王育德文物捐贈展」，向民眾介紹這位奇人，今天開幕。

根據國立台灣文學館發布新聞稿，王育德擁有許多「第一」的成績，他是第一個台語博士、第一個在日本大學開設台語課程的教授，更是第一個於戰後編演台語舞台劇的劇作家，也是第一個在戰後日本發表台灣文學學術論文的學者。

新聞稿指出，王育德1924年生於台南市本町（現為民權路），就讀台北高校、東京帝國大學。二二八事件期間兄長王育霖（第一個在日本擔任檢察官的台灣人）被便衣人員帶走後失蹤，1949年王育德逃亡到日本後，遭列黑名單，至辭世的1985年都無法返回台灣。

不過王育德心繫台灣，滯留日本期間，仍致力於台灣文學、台語、歷史的研究，並關注台灣民主人權的推動，時時以關懷台灣為中心。2018年台南市政府為感念王育德對台灣文化與民主的貢獻，特別設立王育德紀念館。

特展除了展出王育德的遺物、文件手稿及作品，另延伸介紹王育德就讀的台北高校及海外黑名單作家，希讓民眾進一步了解學風自由、菁英輩出的台北高校，以及其他被迫滯留海外但仍對家鄉深切關懷的作家。

「心繫台灣：王育德文物捐贈展」今起在國立台灣文學館2樓展覽室E展出，展至2025年4月6日。（編輯：李亨山）1130827

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王育德
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