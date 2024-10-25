台灣藝術家以火槍為畫筆 創作品曼谷雙年展亮相
（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）台灣藝術家呂咅彧以火槍為畫筆，搭配雕刻手法在苦楝木拱門上創作的藝術品在曼谷雙年展亮相。邀請呂咅彧赴泰創作的泰國文化人期盼台泰能夠從藝術的角度合作，一起展現雙方的文化。
2024年曼谷雙年展（Bangkok Art Biennale ）10月24日到明年的2月25日在曼谷登場，4個月的展期以曼谷這個大都市做為展示平台，呈現來自世界各地共76位藝術家超過200件的作品，展出地點相當多元包括曼谷各大藝術中心、會議中心和寺廟等。
今年的曼谷雙年展以「孕育蓋亞」 （Nurture Gaia）為主題，在古希臘神話中，蓋亞是賦予生命和滋養的女神，蓋亞女神在各個文化中會以不同的形式現身。
今年在文化部駐泰國代表處文化組與泰國Nova Contemporary畫廊協助下，來自台灣的藝術家呂咅彧在曼谷僧王寺（Wat Bowon）的博物館內展出作品The Engineers 。呂咅彧出生於台灣，在美國求學及創作，曾於紐約、倫敦、慕尼黑及台北等地舉辦個展。
呂咅彧以火槍為畫筆，用火燒及雕刻手法，在苦楝木拱門及亞麻布上創作，木門上的雕刻從火山爆發到岩石，對物種起源與世界上的各種階層制度提出質疑。
作品花了呂咅彧很長一段時間構思，在展出前幾個月呂咅彧實地探訪場地，配合建築物本身的構造量身打造作品高度和尺寸，讓參觀民眾推開大門後，看到一道又一道的拱門，「不就像人生要經過無限迴圈的門嗎？」
呂咅彧說，用火和雕刻創作作品，就像古時候的人也是用火和雕刻手法留下生活紀錄，且他的作品所在的禮堂，是民眾平常會前來聽僧侶宣揚佛法的地方，雙年展展期4個月，展期間來聽佛法的民眾都會觀賞到他的作品，「藝術不該和生活分開，而是要和日常生活共存。」
Nova Contemporary畫廊創辦人蘇堤瑪（Sutima Sucharitakul）表示，他們邀請呂咅彧到泰國創作已經策畫了超過2年，這次呂咅彧除了參與曼谷雙年展之外，也在畫廊邀請下和2位來自泰國和倫敦的藝術家共同舉辦展覽。蘇堤瑪認為，台灣和泰國共享許多相似的文化，台泰能夠從藝術的角度合作，一起展現雙方的文化。（編輯：田瑞華）1131025
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