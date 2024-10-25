台灣藝術家以火槍為畫筆 創作品曼谷雙年展亮相

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（中央社記者呂欣憓曼谷25日專電）台灣藝術家呂咅彧以火槍為畫筆，搭配雕刻手法在苦楝木拱門上創作的藝術品在曼谷雙年展亮相。邀請呂咅彧赴泰創作的泰國文化人期盼台泰能夠從藝術的角度合作，一起展現雙方的文化。

2024年曼谷雙年展（Bangkok Art Biennale ）10月24日到明年的2月25日在曼谷登場，4個月的展期以曼谷這個大都市做為展示平台，呈現來自世界各地共76位藝術家超過200件的作品，展出地點相當多元包括曼谷各大藝術中心、會議中心和寺廟等。

今年的曼谷雙年展以「孕育蓋亞」 （Nurture Gaia）為主題，在古希臘神話中，蓋亞是賦予生命和滋養的女神，蓋亞女神在各個文化中會以不同的形式現身。

今年在文化部駐泰國代表處文化組與泰國Nova Contemporary畫廊協助下，來自台灣的藝術家呂咅彧在曼谷僧王寺（Wat Bowon）的博物館內展出作品The Engineers 。呂咅彧出生於台灣，在美國求學及創作，曾於紐約、倫敦、慕尼黑及台北等地舉辦個展。

呂咅彧以火槍為畫筆，用火燒及雕刻手法，在苦楝木拱門及亞麻布上創作，木門上的雕刻從火山爆發到岩石，對物種起源與世界上的各種階層制度提出質疑。

作品花了呂咅彧很長一段時間構思，在展出前幾個月呂咅彧實地探訪場地，配合建築物本身的構造量身打造作品高度和尺寸，讓參觀民眾推開大門後，看到一道又一道的拱門，「不就像人生要經過無限迴圈的門嗎？」

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呂咅彧說，用火和雕刻創作作品，就像古時候的人也是用火和雕刻手法留下生活紀錄，且他的作品所在的禮堂，是民眾平常會前來聽僧侶宣揚佛法的地方，雙年展展期4個月，展期間來聽佛法的民眾都會觀賞到他的作品，「藝術不該和生活分開，而是要和日常生活共存。」

Nova Contemporary畫廊創辦人蘇堤瑪（Sutima Sucharitakul）表示，他們邀請呂咅彧到泰國創作已經策畫了超過2年，這次呂咅彧除了參與曼谷雙年展之外，也在畫廊邀請下和2位來自泰國和倫敦的藝術家共同舉辦展覽。蘇堤瑪認為，台灣和泰國共享許多相似的文化，台泰能夠從藝術的角度合作，一起展現雙方的文化。（編輯：田瑞華）1131025

台灣藝術家呂咅彧利用火槍搭配雕刻手法在苦楝木拱門上創作的藝術品在2024年曼谷雙年展亮相。兩道拱門搭配建築物本身的設計，象徵人生要經過無限迴圈的門。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年10月25日

2024年曼谷雙年展10月24日到2025年2月25日在曼谷登場。台灣藝術家呂咅彧利用火槍搭配雕刻手法在苦楝木拱門上創作，對物種起源和階層制度提出質疑。中央社記者呂欣憓曼谷攝 113年10月25日