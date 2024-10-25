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雲門舞集「十三聲」加「毛月亮」 美加9城巡演

2024/10/25 16:44（10/25 16:56 更新）
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雲門舞集10月底展開2024美加巡演，橫跨9城市，其中11月底在加拿大蒙特婁藝術廣場梅松納夫劇院將呈現作品「毛月亮」，為此作首度在加拿大演出。（李佳曄攝影，文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年10月25日
雲門舞集10月底展開2024美加巡演，橫跨9城市，其中11月底在加拿大蒙特婁藝術廣場梅松納夫劇院將呈現作品「毛月亮」，為此作首度在加拿大演出。（李佳曄攝影，文化部提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年10月25日
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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）雲門舞集將於10月底踏上北美，展開美國、加拿大9城市13場巡演，帶去「十三聲」與「毛月亮」，首站至美國密西根州安娜堡，也將舉行「你來跳舞」工作坊，邀觀眾共舞。

文化部今天發布新聞稿表示，雲門舞集2022年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後曾赴美國巡演「十三聲」，深獲好評。時隔2年，雲門舞集在文化部及駐美外館支持下再次應邀前往美加演出，這也是雲門自1979年首度美國巡演以來，第20次登上北美劇院舞台。

雲門舞集這次巡演橫跨美加9城市，包括美國密西根州安娜堡、維吉尼亞州黑堡、加州聖塔芭芭拉及戴維斯、賓州匹茲堡、新墨西哥州聖塔菲、科羅拉多州丹佛，以及加拿大班夫和蒙特婁。

美國及加拿大班夫場次將演出作品「十三聲」，加拿大蒙特婁場次則壓軸上演「毛月亮」，這也是此作首登北美舞台。

「十三聲」2016年由國家兩廳院委託創作，至今已在國內外演出超過100場。雲門舞集藝術總監暨編舞家鄭宗龍以60年代艋舺街頭人物形象為靈感，融合宮廟唱咒、夜市叫賣、恆春古謠等台灣文化風景，將台灣獨有聲音編入舞作，挖掘不同元素的文化記憶，國際媒體讚譽為「全面震撼感官的文化記憶」之作。

「毛月亮」是鄭宗龍2019年編創，由國家表演藝術中心3館共製，結合人文科技、當代未來等國際議題，透過大型LED和光影變化，烘托出舞作狂野且奇異的氛圍，並用貼身布料展現舞者的肢體線條，拼湊出美麗且不安的荒誕奇異小宇宙。

雲門舞集表示，這次巡演希望透過作品將濃郁的台灣色彩、豐富的文化符號帶給北美觀眾，期待藉由藝術展開精彩對話，打動人心。

雲門舞集2024年美加巡演將從10月26日起直到11月30日，資訊可瀏覽雲門官網：https://www.cloudgate.org.tw/cg/latest-show。（編輯：管中維）1131025

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