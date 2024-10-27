留法博士論文回台發行 蔡潔妮書寫台灣美術史

（中央社記者王寶兒台北27日電）曾一度受法國漢學家挑戰而讓學位岌岌可危，法國社會科學高等學院藝術社會學博士蔡潔妮將留法博士論文，編修、在台出版為著作「書寫一部台灣美術史」，獨特視角成為書市話題。

典藏藝術家庭16日出版「書寫一部台灣美術史：一段爭議的政治進程」，次日拿下博客來藝術設計類新書榜冠軍，且接連拿下7日榜冠軍、30日榜冠軍，成績驚人。今天新書發表會上，蔡潔妮感謝近年多名推動美術史前輩、籌畫美術展前輩努力，讓書籍受惠於這股「台灣美術史」浪潮。

相較羅列藝術大師、名家等常見西洋美術史書籍，「書寫一部台灣美術史」提供觀看台灣美術的思考方式。蔡潔妮說，台灣還未進入到定義誰是大師、天才的詮釋競爭階段，「這會是一本有些奇怪的美術史的書，因為在書寫台灣美術史當中其實也存在詮釋上的競爭，所以我是去研究、書寫別人的研究。」

著名歷史學者周婉窈擔任與談人，她表示，這確實是本奇書，扼要形容便是「在視覺藝術領域台灣國族主義與根基主體性受霸凌過程」，或可說是「中華民國藝文主流如何圍毆、貶抑台灣國族主義」，蔡潔妮真正要寫、企圖解構的是貶抑台灣認同這些人的力量，「這是她一個人的江湖，但不應該是這樣」。

蔡潔妮留法前為藝術創作者，她說，從小便覺得自己人生志業就是要當藝術家，赴法國所想的也是藝術創作，這個身分認同令她對於觀察藝術圈動向、權力關係運作產生濃厚興趣，到法國後便書寫有關「台灣當代藝術裡的政治」的研究計畫，後來在師長同學建議、逐一修改下，這份論文的方向才因此誕生。

「書寫一部台灣美術史」區分為4部分談論台灣美術進程，個別論述殖民比較、本土化論戰、記憶戰爭、全球化詮釋，最後增添當年因應論文預審委員質疑而撰寫的回應，而與論文預審委員的交鋒，也是蔡潔妮決定將這份法文論文翻譯為華文並帶回台灣發行的契機。

蔡潔妮表示，台灣研究在法國當地被歸類為漢學之中，向她提出質疑的論文預審委員漢學家專業為中華民國外交，不肯放行論文最大癥結點在於雙方的歷史脈絡認知，例如這名漢學家認為台灣已經解殖（去殖民），但台灣仍以民國記年，路上存在中國地名的路，華語成為主要語言，這些痕跡就存在於日常中。

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而在被質疑後，蔡潔妮也一口氣書寫長達數十頁的文件逐一回覆論文預審委員，但此論文預審委員卻不再回覆，眼看期限在即，在蔡潔妮積極向學校反映後才終得到論文放行，進到答辯環節，但此評審委員便再無和她有聯繫。

蔡潔妮表示，這樁事件後，她才覺得應該要讓論文讓更多台灣讀者知道，學術是辯論，有辯論、爭議代表學術發展會有好的研究品質，如果學術圈只要維持皇城和氣、死守某條紅線，就無法產生好東西，她的朋友稱呼這本書為「勇氣之書」，「希望這本勇氣之書能帶給台灣社會、學術圈有點小小改變」。（編輯：管中維）1131027