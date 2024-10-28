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台裔設計師游十儒登溫哥華時裝週 書法筆墨融入服飾打造夢幻世界

2024/10/28 15:31（10/28 22:25 更新）
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游十儒常巧妙地運用台灣文化元素，曾將原住民和客家風情都融入設計中。今年他設計的幾件服飾的布料上，印著淡淡的筆墨字，那是他祖父的手寫書法，寫著他曾祖父的詩作。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日
游十儒常巧妙地運用台灣文化元素，曾將原住民和客家風情都融入設計中。今年他設計的幾件服飾的布料上，印著淡淡的筆墨字，那是他祖父的手寫書法，寫著他曾祖父的詩作。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日
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（中央社記者程愛芬溫哥華27日專電）年度溫哥華時裝週今天落幕，今年品牌秀重頭戲是台裔設計師游十儒的英文同名品牌Alex S.Yu，成為今年時裝週開幕秀，50位模特兒穿上他設計的服飾走伸展台，展現夢幻又熱情的風格。出生書香世家的游十儒並將家族文藝風采揉入秀展中，完美呈現東西融合。

22日的開幕秀上，數百名溫哥華時尚名人、具影響力的意見領袖和媒體，見證游十儒營造的夢幻世界 - Alex in Wonderland，標誌著他品牌成立10週年紀念。

50款多種系列的服飾，有標誌性的鮮豔色彩、大膽的印花、非傳統的輪廓和豐富的紋理，搭配精心處理的面料，呈現出未來主義風格。每件作品都創意非凡，模糊了奇幻想像與穿戴藝術之間的界限，喚起人們對活潑、古怪生活的夢想。

游十儒對中央社表示：「今年是我在溫哥華時裝週第十度登場，我想留下的不僅是一個作品展示，更希望帶領觀眾透過作品都能異想天開一下，探索內心的夢想，自由地表達自己的故事。」

游十儒出生於台北，幼年隨父母移民溫哥華，在溫哥華研讀服裝設計後，又到英國倫敦時裝學院深造碩士。2014年他被Niche雜誌評選為年度新銳設計師，自己的品牌也成立，並首度受邀在溫哥華時裝週亮相，獲得極大好評。此後，他的前衛風格在全球時裝界獲得共鳴，陸續參與許多國際大型時裝秀。

游十儒出生書香世家，曾外祖父杜仰山是日治時期詩人、外祖父杜春煌是書法家，母親杜志純是音樂家。這次的服裝秀展融合了家族四代的藝文風采，因為其中幾套衣服的布料上印有書法筆墨，是杜春煌用毛筆寫下父親杜仰山的詩作，游十儒巧妙地將其運用在設計中。至於秀展影片音樂的鋼琴彈奏者就是出自媽媽杜志純之手。

游十儒率領50位模特兒謝幕。他的Alex in Wonderland秀展獲得極大好評，其設計美學充滿夢幻熱情，也探索著女性深思的氣質。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日
游十儒率領50位模特兒謝幕。他的Alex in Wonderland秀展獲得極大好評，其設計美學充滿夢幻熱情，也探索著女性深思的氣質。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日

杜志純為兒子的成就感到驕傲，也為兒子日夜辛苦感到不捨。她對中央社說：「他5歲起就愛畫畫，會拿剪刀和針線亂做東西，沒想到真的成了名設計師。現在他白天要指導學生，空閒時就搞設計、做衣服，常常忙到三更半夜。」

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台灣僑界非常支持游十儒10週年品牌大秀。在阿姨杜志娟吆喝下，很快就成立了Team Taiwan社團，出錢出力者眾多，包括有十幾家業者在秀場上提供點心飲料和小禮品，為Taiwan打響知名度。吳孟娟不僅鍾情於游十儒的設計風格，還稱讚他保有台灣囝仔純樸憨厚的性格，非常惹人疼愛。

帶領觀眾體驗一場夢遊仙境後，游十儒說：「我的夢想不停歇，希望自己的品牌越做越好，將繼續探索東西方元素的融合，希望在台灣、在亞洲的女性都能喜歡我的作品。」（編輯：陳承功）1131028

這套紫藍衫搭配粉紅裙的服飾，是游十儒5歲時畫下的圖案，20幾年後穿上模特兒身，也代表他兒時夢想成真。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日
這套紫藍衫搭配粉紅裙的服飾，是游十儒5歲時畫下的圖案，20幾年後穿上模特兒身，也代表他兒時夢想成真。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日
游十儒（捧花束者）的親友團非常強大，大家組建了Team Taiwan社團，共同見證游十儒品牌Alex S.Yu十週年成就。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日
游十儒（捧花束者）的親友團非常強大，大家組建了Team Taiwan社團，共同見證游十儒品牌Alex S.Yu十週年成就。中央社記者程愛芬溫哥華攝 113年10月28日
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