溫頓馬沙利斯分享會 勉勵演奏家做到「樂人合一」

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（中央社台北31日電）林肯中心爵士樂團藝術總監溫頓．馬沙利斯率團抵台，展開一週爵士名家音樂盛宴。他在分享會上表示，音樂是不可親見的藝術，「在演奏時要讓音符與自己合而為一，才能表達想表達的情緒，感動樂迷。」

溫頓．馬沙利斯（Wynton Marsalis）表示，音樂是愛，是空間共享，是情感交流以及與他人相處的智慧，「感情必須透過細節傳達，我建議大家多聆聽優秀的演奏，找到能觸動自己的演奏者，研究他們的音樂，才能感同身受。」

馬沙利斯擔任林肯中心爵士樂團（Jazz at Lincoln Center Orchestra,JLCO）藝術總監超過30年，這次率團訪台，除了音樂會之外也與台灣各大學爵士樂學子與爵士音樂家見面交流，馬沙利斯鼓勵大家必須讓他人知道自己的感覺，「有時情感無法傳達是因為恐懼，但讓他人知道你的感受，可以是一種療癒的過程。」

現場有參與者提問，若想要更多聽眾與能見度，能給獨立藝術家甚麼建議，馬沙利斯舉例就像開餐廳要先有好食物好服務，客人來了就會再推薦，剛開始價格先不要訂太高，客人進來了，就會有後續效應，「音樂家也是，要先學習演奏，發展感覺，然後才思考公關、錄音等後續，演奏品質是最重要的環節。」

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根據牛耳藝術提供的新聞資料，溫頓．馬沙利斯與林肯中心爵士樂團原訂10月31日演出，因颱風來襲延期到11月3日。11月3日下午演奏完咆勃爵士（Bebop Revolution）主題音樂會之後，緊接著於晚場繼續為樂迷補上向艾靈頓公爵致敬的演出，要帶給樂迷滿滿的爵士能量。

11月1日及2日，溫頓．馬沙利斯與林肯中心爵士樂團將移師台中，11月1日將帶來「爵士領袖大師對談」，樂團15名團員全數出席，與國內的音樂工作者進行深度交流。11月2日則舉行「台中爵士20特別演出」，全團走到戶外，在台中文心森林公園圓滿戶外劇場展現爵士魂。（編輯：陳政偉）1131031