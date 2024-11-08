羅暎錫登TCCF演說 自剖熱門節目關鍵是「簡單」

（中央社記者王寶兒台北8日電）受文策院董事長蔡嘉駿邀請，知名韓國製作人羅暎錫今天於TCCF大會演講，分享節目製作關鍵就是「簡單」，可以讓出演藝人展現最真實、簡單一面，讓觀眾能以一般人角度去看他們。

羅暎錫過去製作多檔著名節目，如「兩天一夜」、「花漾爺爺」、「新西遊記」、「尹食堂」等，還曾因製作「花漾爺爺台灣篇」獲頒台灣觀光貢獻獎。文化內容策進院主辦2024 TCCF創意內容大會，以「羅氏綜藝：揭密韓國綜藝王牌製作人如何製造瘋迷全球的綜藝節目」為題邀請羅暎錫演說。

羅暎錫認為，大家喜愛節目的重點之一是出演藝人們帶來的親近感，自己的節目不是真正如大家所想的風靡全球，而是大家剛好喜歡，尤其是亞洲觀眾。亞洲人與家庭關係緊密，連帶會希望身邊家人甚至朋友，每個人都有好生活、金錢與幸福，而他的節目中也呈現一群人解決困境、到達結局的過程。

以實境秀「瑞鎮家」為例，羅暎錫表示，這檔節目邀請5名韓國著名演員到國外開餐廳，製作人的角色是要賦予出境藝人不同任務，例如去應徵工作、馬拉松等，一些困難但可以完成的任務，讓觀眾感到共鳴，並進一步為藝人應援，以開餐廳來說，觀眾可以看見客滿時、沒客人時，藝人會展現什麼樣貌。

羅暎錫進一步說，像到國外生活或許一直是一般人的夢想，但現實中往往礙於家庭、工作或恐懼感而未實現，在節目中觀眾可藉由觀看藝人產生共識。而對「製作人」的角色來說，想清楚「誰來做、做什麼」是最重要的。

再以「Biong Biong地球娛樂室」為例，羅暎錫說，這是為吸引更多年輕觀眾而打造的節目，首要決定角色就是人氣韓國饒舌歌手李泳知，再來便要想清楚什麼樣的角色才能與她產生化學效應，例如以個性、魅力相近考量，便找了歌手安兪真，「可以找到產生化學效應的藝人出演一定會成功。」

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羅暎錫說，好的藝人能為節目帶來好的影響，這也是他持續深入思考的。他同時希望節目能為藝人帶來幫助，以安兪真來說，她是希望可以透過數百萬次練習讓人只看到最好那面的偶像，但在節目中可以看見20歲出頭的安兪真真正模樣，藝人往往會因為包袱給自己壓力，他希望藝人能透過節目找到真實自己。

「雖然我的節目是實境秀，但又有點奇幻，我希望能盡可能讓遙不可及的藝人去犯一般人會犯的錯，然後去解決、面對。」羅暎錫說，如此也會讓觀眾更想支持、喜愛他們，假設自己的節目能真正風靡全球，那最重要的關鍵還是觀眾，期待能透過他的節目為觀眾帶來更多希望。（編輯：龍柏安）1131108