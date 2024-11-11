故宮北院參觀人次 突破2023年總量

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（中央社記者王寶兒台北11日電）故宮北院今年參觀人次在今天突破去年總參觀人次，也就是155萬2190人，故宮主任秘書徐孝德今天也特別準備紀念品，迎接今年造訪故宮北院的第155萬2186名至第155萬2196名共11名觀眾。

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國立故宮博物院今天發布新聞稿表示，此次幸運觀眾來自許多國家，包括馬來西亞、日本、香港、德國、台灣等，第155萬2191名幸運觀眾是來自德國1對夫婦，能成為突破故宮北院去年參觀人數者，他們十分驚喜，此次是他們首次來台，也向故宮表示，故宮有世界首屈一指的藝術收藏，是此行必遊景點。

故宮表示，截至今年9月，來自國內、外觀眾人數約各占5成，國外旅客並以韓國、日本為大宗，日本修學旅行參觀人數也逐漸成長，感謝各界觀眾們對故宮的喜愛及關注，未來也將持續推出吸睛展覽與多元教育活動、營造友善參觀環境、增進服務品質，朝向百年里程碑前進。（編輯：陳政偉）1131111