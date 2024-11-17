彰化美術館10週年系列 夜宿美術館等讓藝術融入生活

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（中央社記者鄭維真彰化17日電）彰化縣立美術館今天舉辦10週年慶開幕式，即日起至明年3月，規劃一系列活動，包括美術館寫生比賽、夜宿美術館、音樂會、闖關遊戲等，邀請縣民共同慶祝，盼讓藝術融入生活。

縣長王惠美致詞表示，美術館從2014年開館以來，已走過10個年頭，承載彰化歷史、情感及藝術力量，成為縣民心中藝術燈塔，也讓在地藝術家能與國際接軌交流，未來縣府將舉辦更多藝術文化展出，讓藝術成為生活一部分。

王惠美指出，即起至明年3月，規劃10週年慶系列活動，包括美術館寫生比賽、慶生卡片徵件、週日音樂會、文創市集、闖關遊戲，以及毛克利夜宿美術館2.0、藝文講座、手作體驗工作坊等，邀請縣民共同慶祝。

彰化縣美術學會理事長林鴻銘說，感謝縣長重視彰化縣藝文活動，吸引許多彰化知名藝術家回鄉展出，並舉辦許多交流展邀請國內外藝術家參與。

彰化縣政府文化局表示，彰化縣立美術館未來將持續突破，推出更多跨領域展覽與活動，深化民眾與藝術連結，讓藝術融入生活，邁向更璀璨下一個10年。（編輯：陳仁華）1131117