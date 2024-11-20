「這不是個大使館」論台處境 邀觀眾審思歐中關係

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（中央社記者曾婷瑄巴黎20日專電）台灣、瑞士合製的舞台劇「這不是個大使館」歐洲巡演深受好評，巴黎場爆滿。導演凱吉接受中央社訪問時表示，除希望呈現台灣地位與民主外，也邀請觀眾批判審思歐洲與中國等極權政府的關係。

由兩廳院與瑞士洛桑維蒂劇院合製的舞台劇「這不是個大使館」，自今年1月德國首演及4月返台演出後，已在駐法國台灣文化中心支持下於歐洲多國巡演，日前巴黎演出更是700人座大劇院4場皆爆滿，廣受好評。

「這不是個大使館」是柏林里米尼紀錄劇團（Rimini Protokoll）瑞士籍導演凱吉（Stefan Kaegi）於2022年在兩廳院駐館期間所作。

里米尼紀錄劇團以獨特的紀實創作手法聞名，將現實生活與劇場藝術相結合。在近2個月駐館期間，凱吉深入訪問70多位背景各異的台灣民眾，探究台灣特殊且複雜的國家定位與外交處境。

導演凱吉16日接受中央社訪問時提到創作的起心動念。他對於台灣不被國際普遍承認的地位，以及如何用創意的方式來推動外交感到很有興趣，例如文化外交，以及演員郭家佑的民間數位外交等。

他認為，「台灣和世界不能有更緊密的合作，不僅對台灣有害，對聯合國也有害」。

凱吉向來關注人物故事，他表示，「劇場是『再現』（representation）的場域，是劇場的重要課題；而外交的一切就在於如何『代表』（representation）」。

因此，凱吉嘗試讓這個被藝術自由保護的再現場域轉化為外交代表，「但在現實中，這是不可能的」。因此，現實與虛幻間的游移，便是這齣戲帶給觀眾省思的角度。

凱吉說，有鑒於俄烏戰爭等衝突，談論台灣的外交承認是重要的。「一方面，根據台灣歷史，我相信現況會持續，所以不像其他外國媒體，我不是恐慌製造者；但另一方面，我們總是該對未來可能發生的做好準備」。

在尋求國際民眾理解上，劇場能扮演角色。他告訴記者，建構人與人的連結是劇場擅長的，「劇場是同理的場域，彼此認同。希望彼此間越緊密，就越能與這個國家有連結」。

記者詢問，透過「這不是個大使館」捍衛台灣民主是否為創作動機之一。凱吉笑著回覆：「不用我來捍衛台灣民主，台灣人自己做得很好了。」

凱吉指出，「這不是個大使館」在海外演出時，確實也想藉機邀請觀眾反思歐洲自身與中國的關係。

他強調，反思歐中關係，絕非要歐洲與中國切斷連結，而是「批判地審視歐中關係，如我們想多依賴中國這個強權、歐洲的中國海外秘密警察局，以及被部分賣給中國的基礎建設、公司等」。

凱吉也想請觀眾，「批判地質問歐洲國家部分與極權政府眉來眼去，同時說著『歐洲民主行不通』的右翼政黨」。

他說，民主在全世界都受到威脅，必須透過交流、聆聽、烏托邦式思考讓它持續生長。除展現台灣民主外，凱吉也想讓各國觀眾思考，彼此意見、世代不同人們應該如何對話與合作。

助理導演暨戲劇構作温思妮接受訪問時向中央社表示，「這不是個大使館」包含了地緣政治和跨文化議題。

她渴望這部劇能作為鏡子或投射，和當地觀眾發生反應，「這部戲不應該只關於台灣，我們期待觀眾在看戲時，能看到自身社會或國家的狀況。歐洲觀眾帶著對自己國家的疑惑在看演出，每個人都會有自己的腦內小劇場，與台灣進行對比」。

「這不是個大使館」以戲劇張力、舞台巧思，以及幽默諷刺的手法，深受歐洲觀眾喜愛，已規劃明年將繼續返回歐洲巡演。

温思妮強調，作品不是台灣大外宣，而像台灣歷史與現況的懶人包，「我不希望觀眾看完馬上支持台灣，卻同時把台灣當成遙遠的他者，可憐台灣的國家命運」。

對她而言，更重要的，是作品引發觀眾的進一步好奇，「我們看似在討論國族主義，但其實是在思考國家作為一個單位，如何進步、共融」。

温思妮告訴記者，作品3位背景、立場各異的演員，反映了台灣認同現況，「我們對未來的想像和抵達路徑不同，但愛土地的心都是一樣的」。

巴黎秋天藝術節演出後，此劇11月底將到法國南特獨特之所藝文中心（Le Lieu Unique）、12月初至由法國國立鳳凰劇院參與策劃的法國比利時跨境NEXT國際藝術節（NEXT Festival）演出。（編輯：韋樞）1131120