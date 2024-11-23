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2024嘉市石猴雕刻競賽 鄭育興技法成熟再獲首獎

2024/11/23 17:51（11/23 18:06 更新）
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「2024嘉義市石猴雕刻徵件競賽」成績23日揭曉，退休消防員鄭育興（右2）獲首獎，此次作品「迎向未來」模擬木雕手法、抽象表現獲得評審青睞，嘉義市長黃敏惠（右）觀賞作品。中央社記者蔡智明攝 113年11月23日
「2024嘉義市石猴雕刻徵件競賽」成績23日揭曉，退休消防員鄭育興（右2）獲首獎，此次作品「迎向未來」模擬木雕手法、抽象表現獲得評審青睞，嘉義市長黃敏惠（右）觀賞作品。中央社記者蔡智明攝 113年11月23日
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（中央社記者蔡智明嘉義市23日電）2024嘉義市石猴雕刻徵件競賽今天成績揭曉，繼5年前創作「猴幸福」獲首獎後，退休消防員鄭育興再度獲首獎，此次作品「迎向未來」模擬木雕手法、抽象表現獲得評審青睞。

「2024嘉義市石猴雕刻徵件競賽」今天在嘉義市政府1樓大廳舉行頒獎典禮，市長黃敏惠為獲獎者頒發獎金及獎狀。

首獎鄭育興作品「迎向未來」，以成熟的雕刻技法，自53件參賽作品中獲得評審一致讚賞；嘉義市文化局發布新聞稿表示，鄭育興5年來第2次得首獎殊榮，依競賽規定未來作品永久免審查；此次獲得新台幣10萬元獎金，作品由文化局典藏。

鄭育興告訴中央社記者，「迎向未來」創作方式從未在石猴雕刻出現過，他用打磨的方式，將石材表面呈現出如木材雕刻手法，有著塊面的樣貌，而且石猴的口、眼、鼻也是以模糊、抽象的方式帶過。

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鄭育興說，他是10幾年前在嘉義市文化中心看到石猴的戶外創作，也想嘗試雕刻，才到社區大學拜師學藝；另外，學石雕也因材料取得容易，撿適合雕刻的石頭過程還能強健體魄，所以讓他樂此不疲。

文化局說，石猴競賽除取前3名，另外還選出優選6名、佳作12名，全部得獎作品即日起至11月28日，在嘉義市政府1樓大廳展出，歡迎民眾及石猴雕刻愛好者踴躍參觀，感受嘉義特有的石猴藝術之美。（編輯：謝雅竹）1131123

「2024嘉義市石猴雕刻徵件競賽」得獎作品，即日起至28日在嘉義市政府1樓大廳展出，歡迎民眾及石猴雕刻愛好者踴躍參觀，感受嘉義特有的石猴藝術之美。中央社記者蔡智明攝 113年11月23日
「2024嘉義市石猴雕刻徵件競賽」得獎作品，即日起至28日在嘉義市政府1樓大廳展出，歡迎民眾及石猴雕刻愛好者踴躍參觀，感受嘉義特有的石猴藝術之美。中央社記者蔡智明攝 113年11月23日
退休消防員鄭育興以作品「迎向未來」（圖）獲「2024 嘉義市石猴雕刻徵件競賽」首獎，他用打磨的方式，將石材表面呈現出如木材雕刻的塊面樣貌，技巧成熟，獲得評審青睞。中央社記者蔡智明攝 113年11月23日
退休消防員鄭育興以作品「迎向未來」（圖）獲「2024 嘉義市石猴雕刻徵件競賽」首獎，他用打磨的方式，將石材表面呈現出如木材雕刻的塊面樣貌，技巧成熟，獲得評審青睞。中央社記者蔡智明攝 113年11月23日
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