文化部新增表演藝術團隊補助 盼誕生文化新名片

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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）文化部新增表演藝術團隊補助預算，規劃自2025年起「台灣品牌團隊」增3000萬元、「Taiwan Top」增3000萬元及「地方傑出團隊」增500萬元，期盼提升團隊向上流動成為國家新文化名片可能性。

文化部今天發布新聞稿表示，文化部長李遠上任後，提出重新盤點補助演藝團隊營運資源規劃，針對「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」、「地方傑出團隊」三扶植計畫增加支持力度，由文化部主政的「台灣品牌團隊」也整合部分國際交流資源及放寬規定，期待更多具營運規模的團隊加入品牌團隊行列。

文化部與國藝會、地方政府長期分工合擊，就「台灣品牌團隊」、「Taiwan Top團隊」及「補助地方政府扶植傑出演藝團隊」3層面計畫健全表演藝術生態。李遠上任後，除持續拜訪表演藝術團隊了解需求，也與國藝會研商，針對3個補助層次規劃提高總補助額度。

以2024年補助額度分析，由文化部主政的「台灣品牌團隊」總補助1.2億元，共補助6團；「Taiwan Top團隊」共1.5億元，補助90團；「地方傑出團隊」3991.3萬元，補助120團。

自2025年起，文化部將增加「台灣品牌團隊」3000萬元，「Taiwan Top」3000萬元以及「地方傑出團隊」500萬元，期盼提升團隊向上流動成為國家新文化名片可能性。

除了預算增加之外，文化部新修正「台灣品牌團隊計畫補助作業要點」，刪除團隊應立案滿10年規定，以及整合與放寬國際交流計畫形式，包含受國際藝術節邀演、辦理工作坊、赴國際參與共製計畫等交流計畫，都將成為「台灣品牌團隊」的補助內容。

文化部表示，補助要點修正希望鼓勵更多營運規模及藝術能量成熟的團隊可加入台灣品牌、減少團隊必須個別申請國際交流計畫的繁複行政工作，也期待入選品牌團隊能更具國際展演能量及國際識別度。

「台灣品牌團隊計畫」自即日起至12月25日受理線上申請，相關資訊請至文化部獎補助資訊網（http://grants.moc.gov.tw/Web/）查詢。（編輯：李亨山）1131126