台南400地政展土地漫遊者 奪美國繆思設計大獎2金獎

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市府今天表示，地政局策畫舉辦「土地漫遊者－台南400地政特展」，奪美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）「展覽與活動類」及「傳達類」2金獎。

南市府地政局發布新聞稿指出，今年策畫舉辦「土地漫遊者－台南400地政特展」，18天展期吸引逾2000人次參展，彰顯台南市文化創意推廣無限潛力。

地政局表示，「土地漫遊者－台南400地政特展」以地政事務為主軸策展，涵蓋「爺奶的魚市場、爸媽的中國城、我的河樂廣場」、「蔗田上的台灣矽谷」、「有趣古地名尋奇」等主題，全是真實存在於民眾生活場域，引發民眾觀展興趣。

地政局人員說，此特展以民眾角度出發，多元主題展現府城變遷風貌，更透過專精空間展示規劃、多媒體互動設計製作及應用策略整合創意設計，打造創新視覺、聽覺體驗，獲美國繆思設計大獎青睞。

地政局指出，美國繆思設計大獎由國際獎項協會（IAA）主辦，是全球最具影響力的跨領域創意設計賽事之一，今年共收到112個國家逾10萬件參賽作品。（編輯：陳仁華）1131127