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保母虐童案引旅美鋼琴家關注 用音樂為童發聲

2024/11/30 11:05
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（中央社記者趙靜瑜台北30日電）保母虐童案震驚全台，也衝擊旅美鋼琴家陳祐慈，她決定用她擅長的音樂為兒童發聲，舉辦「讓愛隨行」為童發聲慈善音樂會，希望用音樂喚起更多人對虐童及兒少等議題的重視。

陳祐慈接受中央社記者專訪時表示，年初聽聞剴剴保母虐童案件後，讓她震驚心疼之外，也去理解包括像台灣弱勢家庭孩子的成長環境，比想像中艱難很多，「人在海外，我除了定期捐款，還能為他們付出什麼？」最後她決定規劃音樂會，以音樂喚起社會大眾關懷兒少的良善初心。

陳祐慈畢業於北藝大音樂系，赴美紐約曼哈頓音樂學院（Manhattan School of Music）攻讀鋼琴演奏碩士，後在紐約創立ＬＸ音樂學院，在校教授鋼琴及室內樂課程。陳祐慈表示，音樂的力量美好而強大，它能撫慰心靈，也能激起熱情、促成行動，「希望透過音樂會傳遞，每一個生命都是重要及可貴的。」

「讓愛隨行」為童發聲慈善音樂會主要以室內樂形式演出，陳祐慈表示，選曲上以兒童視角出發，曲目包括柴可夫斯基的「天鵝湖」選段、作曲家拉威爾的「鵝媽媽組曲」等；來自台灣的紐約作曲家陳建年也將為這場音樂會創作「童謠情境」，靈感來自「造飛機」、「火車快飛」及「大象」等童謠。

值得一提的是，這次特別帶來芳妮．孟德爾頌（Fanny Mendelssohn）的「D小調鋼琴三重奏」的「第一樂章」，陳祐慈表示當初這首作品之所以被出版，是因為出版商誤認這是她弟弟費利克斯．孟德爾頌（Felix Mendelssohn）的作品。

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陳祐慈說，當時社會男尊女卑，使得芬妮的才華被埋沒，直到2010年這首樂曲才經由現代音樂作品研究者予以正名，「我希望也透過這首作品鼓勵處於結構弱勢的孩子，也提醒社會應提供公平、健康的環境，使人人都有機會自由地發展自我、相互成就。」

「讓愛隨行」為童發聲音樂會將於12月18日演出，地點在台北誠品表演廳。演奏家包括除了陳祐慈之外，也邀請台北市立交響樂團助理首席小提琴家胡庭瑄、旅奧鋼琴家黃瑞蘭及大提琴家葉盈汝同台演出，收入扣除成本後將捐給兒童慈善機構。（編輯：李亨山）1131130

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