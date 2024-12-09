台灣參加梵蒂岡耶誕馬槽展 作品吸睛遊客駐足

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（中央社記者黃雅詩羅馬9日專電）「梵蒂岡百座耶誕馬槽展」8日盛大開幕，來自台灣花蓮教區的作品與各國創作並陳在聖伯多祿大教堂長廊。台灣馬槽以國產杉木呈現柔美紋理光影，吸引大批人潮駐足，台灣遊客觀展時也熱情大讚「台灣作品No.1」。

「耶誕馬槽」是天主教以模型重現耶穌降生馬槽的場景，除了傳遞信仰精神，因為製作馬槽可以使用不同材料、表現手法，馬槽也逐漸變成耶誕季節的特別藝術創作，在義大利各地都會舉行馬槽展。

梵蒂岡今年舉行第7屆「百座耶誕馬槽展」，展出125個來自世界各地的耶誕馬槽，包括台灣、美國、法國、波蘭、捷克、巴西、菲律賓、委內瑞拉、德國、巴拉圭等。展出期間從12月8日到明年1月6日，入場免費無須預約。

駐教廷大使李世明8日傍晚出席馬槽展開幕典禮，他接受中央社訪問時表示，台灣教區過去多年都有參加教廷馬槽展覽，不過今年更具特殊意義，因為2025年恰好是天主教每25年一度的聖年。

李世明表示，此次台灣作品是由花蓮教區提供，台東公東高工校長與師生們非常努力，做了一個比往年更大的馬槽，在展出時不論台灣來的遊客或教廷主辦單位，都非常讚賞台灣的馬槽。

台灣此次馬槽是以台東「公東教堂」為靈感，感念當初瑞士神父錫質平到台東傳教，創建公東高工，並將公東教堂與學校宿舍用上下樓層結合，把每位學生當成自己孩子照顧。馬槽材質選用國產台灣杉與柳杉，融合原住民花紋圖案，以呈現台灣豐富多元的人文風情。

台灣馬槽以國產杉木呈現柔美紋理光影，吸引大批人潮駐足。中央社記者黃雅詩羅馬攝 113年12月9日

「梵蒂岡百座耶誕馬槽展」開幕式由教廷福音傳播部代理部長、禧年籌備負責人費希傑拉總主教（Rino Fisichella）主持，羅馬市政府官員與多位駐教廷使節出席。儀式開場前由梵蒂岡憲兵樂隊表演，以及法國學校兒童演唱耶誕快樂歌曲。

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各國展出的馬槽作品材質多元，包括使用紙、絲綢、羊毛、椰子、香蕉纖維、電路板、玻璃、陶瓷等。作品多半會融入當地特色與典故，例如波蘭提供的馬槽當中，除了聖經故事角色，還加入了波蘭裔已故教宗若望保祿二世的人偶模型。

日本馬槽人物有著水汪汪超級大眼，看起來神似動漫公仔；義大利馬槽種類則非常多元，有最寫實路線的復古作品，力求重現聖經故事，無論是動物毛皮、桌上飲食、人物表情，每個細節都精雕琢磨，義大利也有趣味十足的創作，例如裝在摩卡壺裡的迷你馬槽，凸顯義大利人熱愛咖啡的文化。（編輯：周永捷）1131209

日本馬槽人物有著水汪汪超級大眼，看起來神似動漫公仔。中央社記者黃雅詩羅馬攝 113年12月9日

各國展出的馬槽作品材質多元，包括使用紙、絲綢、羊毛、椰子、香蕉纖維、電路板、玻璃、陶瓷等。中央社記者黃雅詩羅馬攝 113年12月9日