趙自強為兒童表演打造花園 攜許哲珮共創美好童年

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）如果兒童劇團歌舞劇「秘密花園」將於週末重返舞台，找回17年前主演的歌手許哲珮參與。團長趙自強認為兒童表演這個花園，需要更多人一起澆灌，期盼能為孩子們打造難忘童年。

許哲珮睽違17年再次挑戰舞台劇「秘密花園」演出，日前她在社群興奮分享，「差點忘了這是一齣從頭到尾我都在台上、連快換也在場上的戲，真的是要來看我賣力燃燒生命耶。」

劇中角色「小莉」經歷失去愛到重拾希望過程，也讓許哲珮藉此提醒自己：「不喜歡的，覺得痛苦的，往往不是結局！人啊！一定要繼續把故事看下去！」

如果兒童劇團團長趙自強透過劇團表示，「如果兒童劇團這個品牌，跟很多不同演員合作，每次演出都不只是找偶像明星，而是找尋適合故事角色的人」。他指出，這次合作的許哲珮，從10幾年前首演「小莉」到現在，還能一起站在兒童劇舞台上，就是因為她太適合這個故事人物。

趙自強觀察，其實來劇場觀賞的小朋友並不知道，台上是什麼卡司或大不大牌。他更常開玩笑說：「劉德華跟趙自強在台上演一隻長頸鹿，對小朋友來說都是一樣的。但是兒童表演這個花園，就是需要更多的人來澆灌，為孩子打造難忘的童年。」

劇團更發現這次再演「秘密花園」，有很多10多年前還是小朋友來看戲的觀眾，現在當爸媽後，又帶著小孩來欣賞。這正是如果兒童劇團的夢想，希望能陪伴當代孩子一起長大，共同書寫更美麗的人生故事。

如果兒童劇團「秘密花園」將於21、22日演出，地點在台北城市舞台。（編輯：張雅淨）1131217