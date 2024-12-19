南美館SUNDAY展 認識移工心靈風景、生命出口樣貌

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（中央社記者張榮祥台南19日電）台灣移工逾80萬人次，移工議題漸受關注，台南市美術館策畫「SUNDAY：台灣移工當代藝術」展覽，今天在南美二館開展，展出31組創作，讓人認識移工多元文化樣貌。

台南市美術館「SUNDAY：台灣移工當代藝術」展覽，邀來31組移工與藝術家作品，涵蓋印尼、越南、菲律賓、泰國及台灣等國家創作，展期至明年4月13日。

南美館指出，「SUNDAY：台灣移工當代藝術」展覽，突破以往移工展覽聚焦社會政治經濟制度衝擊框架，將目光投向移工作為勞動者以外的多元生命軌跡，以移工生活與藝術為核心視角，將這些既相似又異質、多元文化景觀，透過當代藝術語彙表現傳遞。

展覽作品來自不同背景移工及國內外藝術家，透過生命經驗觀察、獨白與轉譯、交流與合作等創造過程，揭示移工不為人知面貌，也讓人思考以移工為主體的多重情境、心靈風景，尊重彼此作為生命共同體。

南美館表示，台灣1990年代起開始大量引入海外移工，截至2024年9月底，勞動部統計在台移工已逾80萬人次，成為台灣當前產業運轉不可或缺基礎引擎；近年來，社會對移工議題關注日益增加，移工作為勞動者以外多重面向與需求，卻多不被看見。

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南美館人員說，每逢週末，台灣各地移工從勞動者狀態轉換，紛紛搭上列車離開居住處，活躍於台灣各角落，展開個人休閒活動及多樣社群聚會，彼此凝聚交流，留下充盈生活記憶，多元文化隨之碰撞與交融，漸成為台灣文化與社會現象一部分。

因此，南美館推出「SUNDAY：台灣移工當代藝術」展覽，以SUNDAY為題，象徵自由片刻，代表移工暫時脫離勞動束縛，重新掌握時間主導權珍貴時光，不僅是生命出口喘息，也承載未來希冀與願景，展覽讓人認識移工多元文化樣貌，且賦予新的藝術詮釋。（編輯：陳仁華）1131219