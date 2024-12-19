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張正傑29日音樂會 票款全捐慈心華德福高中興建校舍

2024/12/19 22:14（12/19 22:26 更新）
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大提琴家張正傑（圖）持續關心宜蘭慈心華德福高中校舍興建募款進度，目前仍有新台幣千萬元缺口，張正傑將在年底將舉行「正傑叔叔的新年派對！」音樂會為校方募款，盼樂迷透過聆賞音樂會表達對教育的關愛。（張正傑提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月19日
大提琴家張正傑（圖）持續關心宜蘭慈心華德福高中校舍興建募款進度，目前仍有新台幣千萬元缺口，張正傑將在年底將舉行「正傑叔叔的新年派對！」音樂會為校方募款，盼樂迷透過聆賞音樂會表達對教育的關愛。（張正傑提供）中央社記者趙靜瑜傳真 113年12月19日
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（中央社記者趙靜瑜台北19日電）身為家長，大提琴家張正傑多年來關心宜蘭慈心華德福高中校舍興建募款進度，目前仍有千萬缺口，張正傑將在年底將舉行「正傑叔叔的新年派對！」音樂會，票款將全數捐助校舍興建款項。

為了女兒教育，多年前張正傑全家遷居宜蘭，讓女兒就讀宜蘭慈心華德福中學。這是台灣第1所12年一貫公辦民營實驗學校，辦校20多年，從小學至高中班級數含資源班共39班，學生人數逾9百人，教職員百餘人。

張正傑今天接受中央社記者訪問時表示，宜蘭慈心華德福中學校舍空間從10年前就不堪負荷，直到今年教育部與宜蘭縣政府才通過補助為高中學生蓋校舍；校舍工程總經費需1億2000多萬元，其中有3000多萬元需要學校自籌。

張正傑表示，這所體制外中學是台灣公辦民營火車頭，給予學生自由多元學習環境，「女兒在這裡受教，從這裡畢業，我希望能為辛勤辦學的教師團隊盡一份力，大家一起籌措興建新校舍的款項。」

校長羅心慧表示，大提琴家張正傑多年來擔任家長與人智學教育基金會董事，陪伴學校奔走，希望讓多年借用蘇澳國中教室的高中部師生能回到校本區，降低師生往返兩地上課的交通時間成本及安全風險，「很感動張老師第一個站出來籌辦募款音樂會，也希望慈心高中默默耕耘的家校教育力量能被社會看見。」

張正傑籌畫的「正傑叔叔的新年派對！」音樂會將國家音樂廳化身客廳，邀請歌仔戲名角唐美雲、大環特技藝術家楊世豪、次女高音翁若珮、男中音林政勳、小提琴歐之瑀及張芝庭，以及中提琴張力文及鋼琴廖皎含攜手合作，希望樂迷們透過聆賞音樂會表達對於教育的關愛。

音樂會將於12月29日晚間7時30分演出，地點在台北國家音樂廳。（編輯：陳仁華）1131219

張正傑
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