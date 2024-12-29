畫家張韻明個展破墨磨新 20件作品台中展出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中29日電）台灣畫家張韻明個展「破墨磨新」，今天在台中市中友時尚藝廊開幕，展出20件作品；他還提供價值新台幣14萬元的作品「海底之頌」義賣，所得全數捐公益團體。

「破墨磨新－張韻明個展」今天在中友時尚藝廊舉行開幕儀式，展出張韻明作品共20件，有水墨創作及油畫等複合媒材，其中包含早期創作與近年新作，將展出到民國114年2月17日。

出生於高雄彌陀的張韻明專職創作逾40載、為少數橫跨中西藝術繪畫的藝術家，初始以藉水墨賦詩吟詠的台灣鄉野系列，開啟個人職業繪畫生涯，在多年不斷突破下，作品媒材跨越水墨、油畫、複合媒材，融合中西美學與技巧。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，張韻明透過作品跨越現代與傳統、東方與西方的藩籬，因深厚底蘊及創作力，展現創作才華；時尚藝廊特別挑選在新、舊曆年前夕，意在凸顯用新舊的時間跨越，來呼應藝術家的創作風格及內涵，並希望帶給大家一整年新氣象。

張韻明也在開幕式中提供自己價值14萬元的作品「海底之頌」進行義賣，他說，窮藝術家沒有錢，要作公益最多的就是作品，他很樂意提供自己作品出來作公益；中友時尚藝廊將義賣所得全數捐贈給長久致力於關懷獨居弱勢老人與身障者的「甘霖基金會」。（編輯：陳仁華）1131229