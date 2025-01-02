2024年Q3出版季報公布 2419種出版品紙電同步

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）文策院去年底公布2024年第3季圖書出版產業季報，其中首度公布電子書新書出版分析，數據顯示第3季共有2419種書目為紙電同步出版。

報告根據博客來、讀墨Readmoo和樂天Kobo等3大通路於2024年第3季上架共6395種電子書進行調查，發現有38%同樣於第3季出版紙本書，7%為去年上半年出版紙本書後，於第3季出版電子書。

報告指出，觀察3個電子平台的書目資料，電子書出版內容以漫畫居多、占2834種，與其他類型數量有明顯斷層；中文圖書以文學小說、人文社科居多，分別占877及521種；童書、青少年文學也有超過300種書目。

特別的是，紙本書出版數量較多的考試用書和專業、教科書、政府出版品，則較少選擇電子出版，電子書書目數都在約百種以內；不過第3季出版的考試用書電子書中，則有高達9成於同季出版紙本書；自然科普和飲食類書籍，紙電同步出版率亦達8成。

此外，文學小說、人文社科雖然電子出版量高，但紙電出版內容仍有所不同，呈現該類型書籍的特殊性。

就出版社及品牌分析方面，第3季發行電子書的出版社及品牌共有460間，其中超過6成一季僅出版1到4種電子書；僅1.5%（15間）當季出版超過50種；出版20到49種書目則占8%；出版10到19種書目的出版社比例些微提高、占比1成。

觀察前十大出版社的主要出版類型，高產量出版社及品牌主要區分為專門出版漫畫/圖文、輕小說或文學小說，另一則為出版內容多元的大型出版社。

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據了解，由於過去出版產業數據不夠透明、即時，有礙產官學界進行分析及應變產業變化，文策院去年6月首度公布第1季圖書出版季報，雖至年中才公布數據，但已令業界感到振奮，之後於9月發布第2季季報，12月發布第3季相關數據。

每季季報內容涵蓋新書出版分析、出版社及品牌分析、新書定價分析、排行榜分析、通路銷售表現等5大區塊，2024年第3季特別新增電子書分析，以符合產業趨勢。（編輯：張雅淨）1140102