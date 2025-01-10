旅德設計師登加勒比真人秀 唯一亞洲人受文化衝擊

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（中央社記者林尚縈柏林10日專電）旅德台灣設計師黃世舜入選加勒比海時尚真人秀「嘉年華伸展台」，成為節目10位全球參賽設計師之一，作為唯一一名亞洲參賽者，他表示比賽過程充滿刺激與文化衝擊，節目於今日首播。

「嘉年華伸展台」（Carnival Catwalk）是加勒比海島國「千里達及托巴哥共和國」的時裝設計真人秀，在嘉年華期間結合當地一年一度最重要的狂歡節文化與時尚創意，邀請來自世界各地的設計師，限時挑戰服裝創作，由專業評審評比。

在柏林創立時裝品牌「#DAMUR」滿10週年的黃世舜，設計風格以無性別街頭時尚與前衛聞名，曾多次登上柏林時裝週。

染著一頭金髮的他，是真人秀參賽者中唯一的亞洲人。黃世舜受中央社採訪表示，到遙遠的中美洲國家參與電視節目拍攝、與世界各國設計師切磋和交流的經驗很難得，比賽過程更是一次文化衝擊的旅程。

黃世舜透露，其中一集節目要求參賽者，以服裝來詮釋千里達及托巴哥的殖民與奴隸歷史。他觀察到，當地設計師以角色扮演「奴隸主」、「奴隸主的妻子」等方式來呈現這段過去，這讓他初次接觸時感到震撼。

「我一開始從現代視角來看，會覺得這些設計似乎帶有性別與身材歧視的成分，後來才理解到，對當地人而言，這是對文化記憶與歷史的重現，而非單純的戲謔。」

千里達及托巴哥共和國的狂歡節源於18世紀末，當時法國殖民者在大齋戒前舉行化妝舞會，然而被殖民的本地人卻無法參與，遂發展出屬於自己的小型嘉年華。

被殖民的西非移民後裔，結合故鄉的儀式與傳統，同時透過詼諧的裝扮來模仿主人，以戲謔方式表達對殖民者的控訴。

黃世舜說，這次比賽讓他重新思考時裝設計如何成為不同文化間的橋樑，帶著同理心去理解多樣性的價值。

而隨著時代演變，狂歡節逐漸成為千里達及托巴哥共和國全民參與的盛大嘉年華，每年二月，當地隨處可見華麗服飾、熱情音樂與舞蹈表演，是加勒比海地區最具代表性的文化活動之一。

黃世舜指出，此次參賽也讓他看到加勒比海國家如何透過嘉年華與時尚結合，發展成國家級的文化產業，帶動旅遊與創意經濟。

他認為，台灣擁有豐富的文化元素，若能以更當代、具創意的方式與時尚產業結合，將有更大的國際影響力。

「加勒比海地區的政府積極投入資源，讓嘉年華不只是節慶，更是全球時尚的平台。期待未來台灣的時尚展演也能擁有這樣的規模與支持，而不只是單純的走秀。」

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根據「Carnival Catwalk」預告，每週會有一位參賽者遭到淘汰，競爭非常激烈。而來自台北、在柏林創立品牌，受兩地文化薰陶的時裝設計師會在中南美真人秀賽程中走到多遠？黃世舜說「敬請期待」。

節目於今日在千里達及托巴哥、牙買加等加勒比地區有線頻道首播，全球觀眾則可透過Pavilion+串流平台收看。（編輯：陳承功）1140110

參賽設計師在限時挑戰中投入創作，場地瀰漫熱帶狂歡節的色彩與氛圍。選手們需在有限時間內完成服裝設計，並融合千里達及托巴哥的嘉年華文化元素。（Carnival Catwalk提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年1月10日

黃世舜（右）參賽時為模特兒調整服裝細節。已在時裝產業「出道」超過10年的他近年專注於概念設計，已經很久沒有實際打板製作，原擔心自己是否還保有手工技藝，參賽後意外發現自己寶刀未老。（Carnival Catwalk提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年1月10日

黃世舜（右1坐者）與世界各國參賽者。他認為自己的金髮造型與亞洲背景，使他成為節目多元性的一部分，並讓他在競賽中具有一個鮮明的角色設定。（Carnival Catwalk提供）中央社記者林尚縈柏林傳真 114年1月10日