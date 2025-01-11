李麗琴刺繡+油畫明信片 獲10x15世界大賽首獎

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）3C年代，手繪的溫度更珍貴，來自台灣的創作者李麗琴以油畫加上刺繡完成明信片，獲得日本車屋美術館主辦「10x15世界大賽」最高榮譽市長獎，成為10年來第一位獲此殊榮的非日本籍創作者。

李麗琴今天親自前往日本栃木縣小山市領獎，並以車屋美術館的外觀「小川家住宅」為主題創作的畫作致贈館方，由小山市長淺野正富代表接受；會後並接受NHK和讀賣新聞採訪。

李麗琴向媒體表示，她在這次創作中想傳達的是愛的訊息，藉由比賽看見更遼闊的風景，她說只要鼓起勇氣踏出舒適圈和世界交流，就能創造意想不到的機遇。

李麗琴接受中央社記者越洋電話訪問表示，她在2023年底首次前往京都旅行，在下鴨神社許願能再來日本，回台灣後以河合神社入畫，將這份心情寄給小山，沒想到竟然獲得市長獎的肯定，「這是託神明的福」。

李麗琴是苗栗人，6歲隨家人搬到新北市，原本念的是會計，後來轉職成為美術編輯，因為興趣的關係，50歲才去念台北市立大學視覺藝術研究所，後來父母相繼過世，照顧父母的重擔放下，才有時間專心創作。

李麗琴說，她從事油畫創作有很長一段時間，對刺繡也鑽研很久，有一天忽然想到，何不在一般的布料上畫油畫，等油彩乾了再刺繡上去，增添畫面的層次及細節，「我之前很少看到有人這樣做，覺得這兩個媒材搭在一起很好看，就開始嘗試」，後來李麗琴用這樣的方式製作了30張明信片，並參加台中大里纖維博物館的競賽，獲得好評。

李麗琴談到前年第一次到日本京都賞楓，途中脫隊自己漫遊，無意間遇到一處神社，紅色的鳥居在山林裡格外搶眼，整個畫面色彩非常繽紛，令她十分感動，後來又發現神社所供奉的竟是一位美麗的女神，「我就向祂祈求，希望自己可以變美」，這次得獎作品就是源於那次感動。

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「10x15世界大賽」今年邁入第10屆，主辦單位車屋美術館堅持在科技日新月異的年代，仍維繫紙本媒介的獨特性：「手寫與時差的慢存」，每年吸引來自世界各地的創作者參與這項超越國籍、種族、身分、年齡的明信片比賽。

李麗琴今天除以畫作致贈美術館，也端出台灣點心鳳梨酥，與到場評審、獲獎者和工作人員分享，為寒流急凍的北國天候中，帶來南島的熱情與暖流。（編輯：李亨山）1140111

來自台灣的創作者李麗琴（左）以油畫加上刺繡完成明信片，獲得日本車屋美術館主辦「10x15世界大賽」最高榮譽市長獎，她11日到日本栃木縣小山市領獎，並以車屋美術館外觀「小川家住宅」為主題創作畫作致贈館方，由小山市長淺野正富（右）代表接受。（李麗琴提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年1月11日