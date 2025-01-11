台韓4團聯袂演出 FIFTY FIFTY首訪台獻WE ARE

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（中央社記者王寶兒台北11日電）韓國人氣女團FIFTY FIFTY首度訪台演出，將以台韓4團共演氣勢登文總春節節目WE ARE，其中包含曾為TWICE編舞TT的崔榮晙，還有GENBLUE幻藍小熊、SEVEN TO EIGHT及TEAM SAME。

FIFTY FIFTY曾憑藉單曲Cupid，成為繼Wonder Girls、防彈少年團、BLACKPINK、TWICE、和NewJeans之後，第6個登上百大單曲榜的韓國組合，同時是K-POP史上最快進入美國告示牌百大單曲榜的團體。

FIFTY FIFTY今天向媒體表示，這是她們第一次來台灣，能在這麼大的舞台演出很榮幸，團隊會享受其中，也希望大家能享受表演。FIFTY FIFTY老么ATHENA為瑞典籍台韓混血，也教導團體一起學習中文「我很開心」，現場大秀中文。

同台女團GENBLUE幻藍小熊則出自於選秀節目「未來少女」，是在韓出道的台灣第一女團，出道百日內就奪得第32屆「大韓民國文化演藝大賞KPOP新人賞」。GENBLUE幻藍小熊表示，她們很榮幸能與共演陣容同台，希望能在節目中為大家帶來帥氣而精采的表演。

FIFTY FIFTY今天與GENBLUE幻藍小熊、SEVEN TO EIGHT及TEAM SAME排練，共演熱門曲Cupid。擔任舞團TEAM SAME隊長的崔榮晙表示，這是4團首次真正見面演出，但默契絕佳，甚至展現出「刀群舞」的感覺。

崔榮晙曾擔任各大選秀節目導師，過去編舞作品包含 SEVENTEEN的Don’t Wanna Cry、TWICE的TT及KNOCK KNOCK等，這也是他首度來台灣演出，他說，他很驚喜此次演出工作人員對細節的要求，感受到每個人的盡責態度。

SEVEN TO EIGHT是在亞洲男團選秀節目SCOOL中受台韓導師評選為冠軍的7人團體，崔榮晙也是導師之一。崔榮晙笑說，對SEVEN TO EIGHT感到有些抱歉，因過去較為嚴格，向團員喊話以後看到他「不用害怕」，而時隔一段時間再見，他認為朴鎮佑進步最多。

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SEVEN TO EIGHT團員朴鎮佑表示，很謝謝崔榮晙的肯定，此次能站上這麼大的舞台，也多虧崔榮晙的教導，希望以後能帶來更進步的演出。隊長陳麒文來自台灣，他說，很開心此次能與這麼多厲害前輩合作，將會好好學習。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於28日晚間7時播出，播出平台包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：李亨山）1140111

中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」特邀台韓4團體參演，女團GENBLUE幻藍小熊（圖）也應邀演出，11日下午在北流彩排，展現熱情活力。中央社記者翁睿坤攝 114年1月11日