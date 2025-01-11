加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
洛杉磯野火至少11死 大火狂燒與氣候、政策有何關聯？一週大事彙整
首頁 / 文化

台韓4團聯袂演出 FIFTY FIFTY首訪台獻WE ARE

2025/1/11 15:42（1/11 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
將於除夕夜播出的中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將有4組台韓團體同台較勁，其中包括南韓人氣女團FIFTY FIFTY（圖），11日下午團員在北流積極彩排，展現歌舞實力。中央社記者翁睿坤攝 114年1月11日
將於除夕夜播出的中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將有4組台韓團體同台較勁，其中包括南韓人氣女團FIFTY FIFTY（圖），11日下午團員在北流積極彩排，展現歌舞實力。中央社記者翁睿坤攝 114年1月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北11日電）韓國人氣女團FIFTY FIFTY首度訪台演出，將以台韓4團共演氣勢登文總春節節目WE ARE，其中包含曾為TWICE編舞TT的崔榮晙，還有GENBLUE幻藍小熊、SEVEN TO EIGHT及TEAM SAME。

FIFTY FIFTY曾憑藉單曲Cupid，成為繼Wonder Girls、防彈少年團、BLACKPINK、TWICE、和NewJeans之後，第6個登上百大單曲榜的韓國組合，同時是K-POP史上最快進入美國告示牌百大單曲榜的團體。

FIFTY FIFTY今天向媒體表示，這是她們第一次來台灣，能在這麼大的舞台演出很榮幸，團隊會享受其中，也希望大家能享受表演。FIFTY FIFTY老么ATHENA為瑞典籍台韓混血，也教導團體一起學習中文「我很開心」，現場大秀中文。

同台女團GENBLUE幻藍小熊則出自於選秀節目「未來少女」，是在韓出道的台灣第一女團，出道百日內就奪得第32屆「大韓民國文化演藝大賞KPOP新人賞」。GENBLUE幻藍小熊表示，她們很榮幸能與共演陣容同台，希望能在節目中為大家帶來帥氣而精采的表演。

FIFTY FIFTY今天與GENBLUE幻藍小熊、SEVEN TO EIGHT及TEAM SAME排練，共演熱門曲Cupid。擔任舞團TEAM SAME隊長的崔榮晙表示，這是4團首次真正見面演出，但默契絕佳，甚至展現出「刀群舞」的感覺。

崔榮晙曾擔任各大選秀節目導師，過去編舞作品包含 SEVENTEEN的Don’t Wanna Cry、TWICE的TT及KNOCK KNOCK等，這也是他首度來台灣演出，他說，他很驚喜此次演出工作人員對細節的要求，感受到每個人的盡責態度。

SEVEN TO EIGHT是在亞洲男團選秀節目SCOOL中受台韓導師評選為冠軍的7人團體，崔榮晙也是導師之一。崔榮晙笑說，對SEVEN TO EIGHT感到有些抱歉，因過去較為嚴格，向團員喊話以後看到他「不用害怕」，而時隔一段時間再見，他認為朴鎮佑進步最多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

SEVEN TO EIGHT團員朴鎮佑表示，很謝謝崔榮晙的肯定，此次能站上這麼大的舞台，也多虧崔榮晙的教導，希望以後能帶來更進步的演出。隊長陳麒文來自台灣，他說，很開心此次能與這麼多厲害前輩合作，將會好好學習。

文總春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」將於28日晚間7時播出，播出平台包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Video、LINE TODAY、文總YouTube等；國際影音平台TaiwanPlus將同步以英語字幕播送。（編輯：李亨山）1140111

#TWICE
#台韓
#台灣
#文化總會
#文總
#陳麒文
中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」特邀台韓4團體參演，女團GENBLUE幻藍小熊（圖）也應邀演出，11日下午在北流彩排，展現熱情活力。中央社記者翁睿坤攝 114年1月11日
中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」特邀台韓4團體參演，女團GENBLUE幻藍小熊（圖）也應邀演出，11日下午在北流彩排，展現熱情活力。中央社記者翁睿坤攝 114年1月11日
中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」28日晚間將正式播出，今年特邀台韓4團體共演，11日下午在台北流行音樂中心進行彩排並合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年1月11日
中華文化總會春節特別節目「2025 WE ARE 我們的除夕夜」28日晚間將正式播出，今年特邀台韓4團體共演，11日下午在台北流行音樂中心進行彩排並合影留念。中央社記者翁睿坤攝 114年1月11日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：