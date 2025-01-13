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中友新年交響音樂會2/22登場 演出經典動漫主題曲

2025/1/13 16:08
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（中央社記者郝雪卿台中13日電）中友藝術季新年交響音樂會將於2月22日起演出4場，邀請風動室內樂團演出知名動漫主題曲目，包括名偵探柯南、灌籃高手、七龍珠、火影忍者、航海王、葬送的芙莉蓮等，盼讓藝術表演普及大眾。

近年動漫熱潮持續延燒，中友百貨今天召開記者會宣布，中友藝術季舉辦的新年交響音樂會，今年邀請國內知名交響樂團的風動室內樂團演出，並以知名動漫主題曲目為主，希望讓藝術表演普及到大眾。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，許多歐美日國家新年活動，最受重視的就是新年音樂會，中友藝術季推廣多年，曾經與相聲表演劇團合作19回劇場演出，已培養出許多固定在農曆年後到中友百貨參與藝術季的死忠粉絲。

簡聰政指出，近幾年則推廣新年音樂會，跟風動室內樂團攜手合作，亦頗受好評，風動室內樂團不斷精益求精，開拓新的交響樂曲風，希望讓藝術表演普及到大眾，也讓大家能透過新年音樂會感受新春氛圍。

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演出曲目以知名動漫主題曲為主，包括名偵探柯南、灌籃高手、七龍珠、火影忍者、進擊的巨人、航海王、鬼滅之刃、我推的孩子、葬送的芙莉蓮等，主辦單位盼藉由交響樂團氣勢磅礡演奏，帶領聽眾進入熱血沸騰的聽覺享受。

簡聰政說明，想觀賞新年交響音樂會的民眾除可到中友百貨及年代售票系統購票，活動期間持中友APP於百貨店內當日消費累積滿額也可獲贈票券2張，贈完為止；此外，音樂會票券總收入的10%，將捐贈陽光社會福利基金會關懷公益團體。（編輯：陳仁華）1140113

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