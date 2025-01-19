漫畫界聲援文化部 破6千人反對預算遭不合理刪除

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北19日電）立法院審查中央政府114年度總預算引起討論，台北市漫畫從業人員職業工會為此發起連署，聲明反對文化部預算遭不合理刪除，2天下來湧入逾6500則回應，且超過8成為支持台漫的讀者。

台北市漫畫從業人員職業工會理事長黃俊維今天向中央社記者表示，在連署表單中開放留言，有不少創作者提到雖然自己用不到補助，但還是希望給有需要的人使用，也有許多讀者給的回應都表示台漫這些年真的有起色，不希望就此中斷，可見台漫近年真的有做出成績，讀者數量也不容小覷。

台北市漫畫從業人員職業工會連署訴求包含反對不合理的刪除文化部預算、保障漫畫創作者的創作自由及建立友善的文化創作產業鏈。工會指出，台灣原創漫畫產業的發展從1980、90年代的輝煌至2000年時，因經濟與外在環境的變化遭受各種衝擊，雜誌停刊、漫畫家紛紛轉業甚至出走海外，幾年間更是讓新人找不到發表作品的舞台，相信這是一代漫畫人心中無比的痛。

工會表示，如今台灣漫畫再度興起，甚至成為亞洲各國漫畫創作者羨慕的自由創作與出版環境，源自當年行政院新聞局辦理漫畫刊物補助與舉辦年度劇情漫畫獎，出版社因刊物補助得以復刊，創作者獲得發表作品機會，劇情漫畫獎更延伸為金漫獎，培育新一代台灣漫畫的新銳。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工會表示，台北市漫畫從業人員職業工會成立，便是當年為了在漫畫審查制度下幫助漫畫家爭取創作權益，成立近30年後的現在，竟然還會看到諸多近乎思想審查的意識形態作為刪除文化預算的理由，令工會實在無法認同。工會呼籲民意代表們，慎重考慮刪除預算所造成的產業衝擊，與對整體產業的影響。

在支持工會訴求的名單中，不乏可見近年躍入國際視野的創作者，如甫獲日本國際漫畫賞銀獎的漫畫家左萱、摘下法國安錫影展水晶獎的漫畫家王登鈺、作品前進韓國連載的漫畫家M蜥等。（編輯：張雅淨）1140119