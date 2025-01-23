「這塊土地上不只有我們」 排灣藝術家父女屏東開展

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（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東縣政府與排灣族藝術家華姓父女3人，共同策劃「這塊土地上不只有我們」聯合展覽，藉刀具、繪畫、陶器等工藝，展現豐沛南排灣文化底蘊與生命力，即日起屏菸展出。

「這塊土地上不只有我們」展出藝術家華恆明與女兒華伊達及華露莎的跨媒材作品，父女3人將其對家園與自由的嚮往，以及對自我、部落、所屬Mavaliu家族等多重身分探索與認同，融入創作之中。

屏東縣政府原住民處表示，有別於現今明確公私土地劃分，數百年前恆春半島是各族群、不同國籍人士共享的沃土；排灣族人稱為「BALILAOU」，意指「讓不同族群共享這片土地」。當不同族群、多元身分認同的人們共處一地，難免產生分歧與衝突。

華姓藝術家所屬Mavaliu家族作為屏南地區3大家族之一，扮演族群間公正調解者角色，贏得在地居民敬重與信賴。作為Mavaliu家族成員，華恆明、華伊達、華露莎無論在言行或創作中，都流露對家族的無限榮耀感，並視傳承家族使命為己任。

3名藝術家作品均與光、火有所連結及呼應，原住民處說明，華恆明曾表示，「光」一直是排灣族著迷元素；華伊達也印證這點，指出南排灣族日常生活與藝術創作中，始終存在對太陽、光、火的追尋。

華恆明在灼熱鍛造過程中，打造出飾有傳統紋樣刀具。原住民處指出，對排灣族而言，佩刀象徵鼓勵成年者探索環境、運用周遭材料進行創作。任何接觸事物都可能轉化為創作歷程或素材，正如華恆明常說，「創作沒有固定模式，萬物皆可成為創造的元素」。

而華伊達以鮮豔色彩與靈動精準筆觸，描繪出栩栩如生人物形象。她將深刻的部落傳說、家族歷史、個人生命經驗等，轉化為畫作中永恆光彩；華露莎的陶燈作品結合傳統美學與創新雕刻設計，溫暖光芒從陶燈鏤空處灑落，營造出光影交織、明暗和諧意境。

「展覽最大意義是要分享我們的視角」，華恆明接受媒體聯訪表示，要將一般人對傳統台灣觀念去中心化。創作藝術或資訊學習與交流，像大海一樣是流動的；藝術文化從過去到現在、再到未來，人們只是生命循環中扮演各自角色。

華恆明不稱自己為藝術家，他說，在家中沒有藝術，追求的是一種生活質感。創作也在父女間扮演交流機能，以陶藝共創為例，細膩過程從配土、找土、成型，乃至用火等，是一種經驗法則分享。陶片也是與土地的連結，讓傳統文化在生活中延伸、體現，是件很美的事。

華恆明曾在2011年遠赴帛琉展開為期2年交流，那段時光對他影響至深。策展人林艾箴指出，華恆明曾帶領帛琉人採集當地土壤，重新認識自己土地；他在創作上也不排斥文化融合，在帛琉就地取材，用撿拾到的海龜殼作刀。帛琉時光讓他理解到，原來排灣族人是可以走向國際的。

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林艾箴刻意將穿著輕鬆而非族服的3名藝術家放在主視覺，她說，排灣族這個名詞是漢人所定義的、非常籠統，但文化其實是多樣的，住在不同地方的人會長成不同樣子；3名藝術家不矯情、家中處處是生活痕跡，創作也如同他們本人，因此以藝術家日常樣態作為主視覺，呈現排灣族多樣性。

「這塊土地上不只有我們」聯展即日起至4月27日，在屏菸1936文化基地屏東原民館展出。（編輯：謝雅竹）1140123

排灣族藝術家聯展「這塊土地上不只有我們」即日起在屏菸1936文化基地展出，藝術家華恆明、華伊達、華露莎將他們對家園與自由的嚮往，以及對自我、部落、Mavaliu家族等多重身分的探索與認同融入創作中，向群眾展示。中央社記者黃郁菁攝 114年1月23日