香港言論自由緊縮 邱垂正：在台重獲創作空間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北4日電）陸委會主委邱垂正今天表示，香港的自由、民主、人權、法治正快速地消逝，很多香港藝術家、文學家等文化工作者轉落腳台灣，在自由沃土重獲創作空間，也豐富了台灣文化內涵。

邱垂正今天下午3時出席台北國際書展會場「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，他在會中作上述表示。

邱垂正表示，香港的自由、民主、人權、法治正快速地消逝，很多香港藝術家、文學家、藝術表演者、漫畫家等各類型文化工作者轉落腳台灣。「創作」需要自由創作的空間，香港的空間在慢慢地消散，在台灣則可重獲創作自由。

透過 Google News 追蹤中央社

邱垂正強調，台灣作為一塊自由沃土，可以提供各類不同題材，香港文化工作者來到台灣生活，也豐富了台灣文化內涵；陸委會、台港經濟文化合作策進會為了讓在台港人有更多自由空間，「我們有一個使命就是要讓各位安居樂業，做出更多精彩文化成果」。

邱垂正期待台港有更多的文化交流。他說，期待在台港人在各種協助中在台安居樂業，創作出更多的作品與文化成果，豐富台灣內涵外，也有更多的回饋與分享，促進台港有更多的文化交流；希望有更多的港人移居到台灣。（編輯：邱國強）1140204

陸委會主委邱垂正（右）4日下午於台北國際書展會場出席「夯看Hong Kong-書香滿港在台灣」開幕茶會，他於茶會後逛書展攤位。中央社記者李雅雯攝 114年2月4日