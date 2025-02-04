台北書展推「文學成影」 李遠盼文學持續改編影視

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）台灣有許多優秀的文學作品改編成影視作品、打動社會人心，作家、電影人出身的文化部長李遠今天表示，他希望在任內努力讓文學改編成影劇的現象「發生很多次」。

台灣文學館在這次台北國際書展推出「文學書區」—「文學成影」主題展館，李遠出席開幕式並致詞表示，台灣電影與文學的關係從台語時代開始，雖然歷經「說國語」、禁說台語的年代，所幸接著而來的台灣新電影時代，大量改編黃春明、王禎和、張愛玲、白先勇、王文興、廖輝英、李昂等作家作品，形成1980年代台灣電影榮景。

李遠說，雖然後來經歷長達10年的沒落期，但近年又見到許多文學作品改編為影劇及電影，因為文學乘載著台灣社會歷史及文化，改編後很容易成為IP，讓更多人看見文學作品本身，甚至帶到全世界。

國立台灣文學館長陳瑩芳致詞表示，台文館近年除了致力於台灣文學史料的保存與活化，同時注重文學外譯及轉譯，協助推動「文學改編影視」也是相當重要一環。除了台北國際書展的「文學成影」展區，位於新莊文化部一樓藝廊則以「光浪台流」為題，聚焦近10年的文學改編影視現象。

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這次書展的「文學成影」主題展館，邀集九歌、文訊、洪範、爾雅、聯合文學、印刻等出版社，共同呈現歷年改編為影視劇作的文學故事。展出包括瓊瑤經典電影「庭院深深」海報、「兒子的大玩偶」新版小說集、電視劇「台北歌手」所演繹的珍貴史料「呂赫若日記」（複製品）、「天橋上的魔術師」影集劇照。

此外還包括「油麻菜籽」、「那些年，我們一起追的女孩」、「俗女日常」、「花甲男孩」等原著文本，同時也將放映文學改編的經典片段，藉由文本與影視的相互對照，看見以光影說故事的台灣生命力。（編輯：龍柏安）1140204