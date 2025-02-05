朱宗慶打擊樂團Z世代音樂會 好聽好看重節拍

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）朱宗慶打擊樂團新春開工，隨即投入第1季年度Z世代音樂會「加乘效應」排練工作。曲目組團員戴含芝表示，這次主打好聽，好看而且重節奏，希望吸引擊樂新樂迷。

戴含芝今天在記者會後接受中央社專訪表示，這次聚焦Z世代，選曲採取容易聆聽，節拍動感明顯以及演出視覺吸睛，「Z世代特質就是，他們是數位原住民，一出生就跟網路形影不離，學習都在網路，這也讓我們思考，如何為13至30歲的觀眾角度規劃一場好聽的音樂會，希望觀眾也能輕鬆接觸打擊樂。」

藝術總監朱宗慶表示，2026年樂團將迎來成團40周年，「累積與承擔是現階段團隊夥伴們重要的課題。」朱宗慶表示，去年第1季音樂會「駱駝．獅子．嬰兒」揭示了樂團的世代交替，以融合的方式持續傳承經典；今年樂團第1季音樂會讓第3、4代的年輕團員策劃與主演，展現他們無畏的音樂自信。

雖然是新生代扛責，但朱宗慶過程中不忘「刺激」，戴含芝說，老師會提醒大家，「如果新生代團員演出跟學長姐一樣，那就不會有自己的特色。」朱宗慶表示，很希望這場音樂會可以與時代對話，帶來不同的Z世代觀點。最後一首曲目則是繼續維持樂團傳統，全團19人將持續跨世代同台演出。

音樂會以第3代的4名成員戴含芝、高瀚諺、李翠芸與彭瀞瑩，加入一團剛屆1年的第4代8名團員陳致欽、王倚軒、陳珮馼、何欣蓉、張倚珮、劉昕宜、黃心妤與陳煥梧，曲目或以拍手加人聲跟打擊樂一起，宛如世界音樂；也有透過預置錄音做出特殊效果，困難曲目要做到聽起來悅耳，考驗演奏者功力。

朱宗慶表示，這次音樂會規劃也受到文化部文化幣影響，希望更多年輕世代有機會認識打擊樂，推出「文化幣青年席位自由座」，只要使用100點以上的文化幣折抵，就可以有不限區域、自由選位的5折優惠。

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朱團2025年度演出計畫已底定，包括第2季年度音樂會「打擊樂與他的好朋友們」、第3季擊樂劇場「泥巴」以及豆莢寶寶兒童音樂會等，也將有歐洲巡演等計畫。朱宗慶說，不管補助有多少，他們都會持續前行。

朱宗慶打擊樂團音樂會「加乘效應」將於2月22日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：郭諭儒）1140205