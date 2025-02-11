喪屍煙彈危害下一代 紙風車反毒劇將增至150場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北11日電）毒品喪屍煙彈滲入校園，危害與日俱增，紙風車青少年反毒戲劇工程今年將持續募款，讓演出從去年87場提高到150場，期望孩子可以遠離毒品平安長大。

紙風車青少年反毒戲劇工程開跑12年來，已在795所國中、167所國小演出1045場，但紙風車劇團團長任建誠感嘆：「永遠趕不及小朋友長大的速度。」紙風車今年將首次前往馬祖，用大接駁方式，邀請連江縣四鄉五島所有國中小學生一起觀賞，完成反毒戲劇工程最後一個離島演出。

任建誠表示，紙風車去年起就在反毒劇中加入毒品喪屍煙彈的內容，今年將更進一步，用戲劇手法讓國中小學生知道這類毒品的可怕，如何辨認並自我保護，避免落入可能染毒的情境。

除此之外，任建誠也表示，紙風車持續收到國小家長及老師反映，現在國中小學生很多都有手機，擔心中小學生受到網路交友等詐騙，紙風車將會努力募款增加演出動能，「希望透過戲劇演出，在校園內建構正向的反毒及自我保護風氣，讓每個孩子遠離毒品甚至網路詐騙等帶來的傷害。」

去年10月「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」啟動第3波，已在5縣市演出，今年計畫巡迴10個以上縣市。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，目前已排定場次多為企業家家鄉、回饋企業所在地或偏鄉，讓368藝術工程可以順利開展。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張敏宜表示，能為台灣孩子多做一點，紙風車都不會逃避，「但因為持續演出，很多人都說自己看過了，捐過了，增加很多募款上的難度。」張敏宜表示，368藝術工程是長期永續的文化行動，希望每個庄頭都有在地企業支持，或者是熱心守護鄉里的「鄉鎮隊長」，台灣的孩子就有更多希望與可能。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程－永續啟航」演出也將改版，將重新製作台灣22縣市的「在地故事」，希望讓孩子們透過戲劇認識自己的家鄉，以家鄉人事物為榮，培養愛護地球、珍惜資源等永續發展的觀念。張敏宜表示，今年紙風車也將會推出全新兒童劇製作，讓孩子們認識海洋台灣。（編輯：龍柏安）1140211