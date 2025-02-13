把台北工地搬到柏林 貝塔寧藝術中心展台灣當代雕塑

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（中央社記者林尚縈柏林13日專電）柏林貝塔寧藝術中心「此地-他方：八種時空轉渡之術」展覽，把台灣建築搬到柏林，包括台北工地、農村祖厝等8位雕塑藝術家作品。策展人劉俊蘭表示，希望透過展出作品呈現台灣歷史及社會變遷，藉藝術深化台德兩地交流與對話。

貝塔寧（Künstlerhaus Bethanien）為柏林重要當代藝術機構，古色古香的展館過去是醫院，1970年結束醫療用途後，在當地社區與公民團體推動下，逐步轉型為國際藝術創作與交流中心。

台灣與德國的歷史背景雖然不同，但同樣面臨全球化、科技及文化記憶變遷。策展人、台藝大美術學院院長劉俊蘭於8日展覽開幕式表示，希望透過雕塑作品，呈現台灣歷史、文化及社會變遷，讓作品跨越時間與物理距離，開啟台德兩地間的對話。

來自苗栗的參展藝術家劉千瑋接受中央社採訪時表示，2017年老家長輩建議他申請「農村再生計畫」來維護不再被使用的祖厝，於是他開始思考台灣農村建築與文化的保存議題。

在柏林展出的作品「禁山14號 II」中，劉千瑋把廢棄祖厝部分屋瓦取下，以裝置藝術形式，將不斷消失的農村建築「文件化」，保留台灣農村的空間記憶。

藝術家林書楷的作品「陽台城市文明─積木城市語錄」則源於舊宅被拆除的經驗。他將台灣工廠中的模具拼組成一座帶有烏托邦意象的「積木城市」，讓過去的物件在新的時空中延續生命。

林書楷家族過去從事的金屬模具製造，隨時代變遷成夕陽產業，數年前因難敵更為先進的製程被迫歇業。策展人劉俊蘭表示，這件悼念家族工廠的作品，某種程度也呈現台灣現代化發展的歷史軌跡。

展場一角擺放的巨大鷹架，是藝術家林育正從台北帶來的城市工地風景。近15年間，因公共藝術工程常跑工地的林育正搜集大量隨機拾得的日常物件，下水道孔蓋、磚頭和便當盒，都被林育正透過翻模及3D列印複製。

赴柏林參展的林育正觀察到，柏林和台北在城市發展的背景雖有不同，卻都面臨新舊交替矛盾。他說：「柏林是一座正處於尋找新舊平衡的老城市，那些被保留下來的塗鴉與舊建築，就是這座城市在發展過程中新舊拉扯的痕跡。」

他也向中央社分享創作過程中的小故事，「我常把佈展時吃剩的泡麵碗、被觀眾丟棄的雨傘放進作品裡，但最後總是被清潔人員丟掉。」這樣的趣事，也反映都市化與城市變遷過程中「什麼值得被保留、什麼應該被捨棄」這個永恆的命題。

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劉俊蘭指出，此次展覽不僅展示雕塑作品，更希望讓觀眾思考，「我們如何定義過去與未來？當物件、建築或記憶被置於不同環境，它們是否能夠產生新的意義」。

劉俊蘭邀請觀眾，在2月8日至3月2日展覽期間，到柏林貝塔寧藝術中心，在「此地」與「他方」中穿梭，感受台德兩地間的時空轉渡。（編輯：張芷瑄）1140213

柏林貝塔寧藝術中心「此地-他方：八種時空轉渡之術」展覽，藝術家劉千瑋作品「禁山14號II」，將歷經四代變遷的苗栗廢棄祖厝重新拆解與建構，透過藝術保留農村家族與集體記憶。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月13日

柏林貝塔寧藝術中心「此地-他方：八種時空轉渡之術」展覽，藝術家林書楷作品「陽台城市文明─積木城市語錄」翻製工業模具，以積木拼圖方式，重新建構一個虛擬城市烏托邦。中央社記者林尚縈柏林攝 114年2月13日