第2屆灣聲國際音樂大賽 聚焦小提琴與作曲

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）以台灣音樂文化為核心的灣聲國際音樂大賽邁入第2屆，今年聚焦小提琴與作曲兩大項，比賽樂曲都以台灣為創作元素，總獎金合計8萬6000美元（約新台幣282萬元）。

灣聲樂團音樂總監李哲藝表示，台灣音樂要走出島嶼，不該限於對外展演，更要能雙向讓世界音樂家演奏台灣音樂，藉由灣聲國際音樂大賽，讓各國的頂尖好手認識台灣作品與文化，再將台灣音樂作品傳遞國際。這次也將透過全程網路直播，讓世界看見台灣音樂樣貌，建立台灣音樂價值。

根據灣聲樂團發布的新聞資料，這次大賽評審團小提琴組，包括台灣小提琴家蘇顯達、吳庭毓、李宜錦、薛志璋，還有來自加拿大的史涵茵（Patricia Shih）、日本的藤原浜雄（Hamao Fujiwara）與伊藤亮太郎（Ryotaro Ito）以及香港的梁建楓。

作曲組評審則有林京美、顏名秀，還有旅居美國的陳可嘉、來自新加坡的王辰威、香港的伍卓賢以及灣聲樂團音樂總監李哲藝等，曾在新年音樂會中為灣聲樂團譜曲的瑞士作曲家法比安．穆勒（Fabian Müller）也將參與評審工作。

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目前進入作曲組決賽以及小提琴組複賽的參賽者，分別來自台灣、法國、日本、加拿大、韓國、俄羅斯及美國等國。

第2屆灣聲國際音樂大賽「作曲論壇」將於2月16日在中山堂光復廳登場，探討以台灣為素材的音樂創作；小提琴複賽以及小提琴與作曲決賽音樂會將於2月15日至22日在中山堂中正廳舉行；比賽賽事將在中華電信MOD專屬直播頻道免費收看。（編輯：張雅淨）1140213