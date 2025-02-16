曼谷設計週盛大登場 台灣設計師展現設計能量

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（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）泰國設計界和藝文界年度設計盛事「曼谷設計週」登場，台灣的身影不缺席，來自台灣的策展人和設計師團體在設計週中向各界展出具有台灣意象的創作，及來自台灣的特色工藝品。

由泰國創意經濟局（Creative Economy Agency,CEA）主辦的「曼谷設計週」（BANGKOK DESIGN WEEK）2月8日至23日盛大登場。今年曼谷設計週以「設計躍升：正向力量迎接挑戰」（Design Up+Rising）為主題，邀請泰國和世界各國的藝術創作者，在曼谷市區各個展場展出作品，呈現各自不同的創意。

除了展現創作者理念，主辦單位更透過舉辦講座、音樂表演、市集等活動，帶動曼谷各區域的創意經濟活力。

台灣創作者的身影自然沒有缺席今年的曼谷設計週，來自台灣的策展人郭俞霈集結泰國、馬來西亞、印尼和台灣的創作人團體Taiwan Creator Around展出「福符永續：多元文化祈福計畫巡迴展」。

郭俞霈接受中央社訪問時表示，她在泰國多年，遇到很多泰國華人表示自己的祖先是從中國大陸過來的，後來她遇到印尼或馬來西亞華人，講述的也是同樣的故事，因此她邀請了來自這些國家的藝術家，用自己成長的背景和對華人文化的印象，融合起來創作出不同的作品。

郭俞霈表示，這個展覽首站是在台南，接著又於台北和印尼展出，曼谷是第4個站，展覽地點是在曼谷一個具有華人背景的泰國人家族的老宅，展覽想呈現的故事剛好就和這個家族發展的脈絡相結合，她因此把展品放在老宅的花園中，呈現一種花園野餐的感覺。

郭俞霈在曼谷這站也放入更多台灣意象，例如藍白拖鞋和關廟麵等，呈現和前幾站不同樣貌。

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此外，曾參與過4次清邁設計週的「台灣設計師連線」今年則是第一次參與曼谷設計週，帶來「嘉義設計宣言」展覽，以嘉義特色工藝作為示範，包含交趾陶、欄間雕刻、小木作、石猴雕刻、剪黏等，並呈現全國首個木產品認證計畫「優木良品」的創新開發產品。

台灣設計師連線執行統籌邱乾珉接受中央社採訪指出，嘉義市傳統工藝和年輕設計師整合，讓傳統工藝更符合現代生活的呈現，因為嘉義是木都，所以他們著墨在木工產品比較多，這次也結合新科技例如用AI生成圖面和設計師討論設計的想法。（編輯：張芷瑄）1140216

泰國藝文界年度設計盛事曼谷設計週2月8日至23日登場，「台灣設計師連線」第一次參與曼谷設計週，帶來「嘉義設計宣言」展覽，以嘉義特色工藝作為示範。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年2月16日

泰國藝文界年度設計盛事曼谷設計週2月8日至23日登場，「台灣設計師連線」第一次參與曼谷設計週，帶來嘉義特色工藝。左為「台灣設計師連線」執行統籌邱乾珉，右為企劃總監林孟頡。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年2月16日

泰國藝文界年度設計盛事曼谷設計週2月8日至23日登場，台灣設計師郭俞霈集結來自泰國、馬來西亞、印尼和台灣的設計師展出「福符永續：多元文化祈福計畫巡迴展」。中央社記者呂欣憓曼谷攝 114年2月16日