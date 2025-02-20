顧福生畫風獨特 白先勇最愛拿來當封面

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（中央社記者邱祖胤台北20日電）已故藝術家顧福生畫風獨特，作品多次被作家白先勇選為書封，作家、獨立記者吳垠慧表示，這位對許多人如謎一樣的畫家，見證台灣美術史一段特別的歲月。

有關顧福生傳奇的一生，近期由國立台灣美術館推出「人體．變奏．顧福生」一書，由吳垠慧執筆，收錄在國美館「家庭美術館─美術家傳記叢書」系列之中。

吳垠慧接受中央社記者專訪表示，顧福生1935年生於上海，父親顧祝同是中華民國陸軍一級上將，顧福生原本師從書畫名家黃君璧學畫，但因偏好西畫，轉至朱德群門下，受朱德群影響極大。

顧福生曾經說過，朱德群給予他創作上的自由，讓他得以成為自己的樣子。

吳垠慧表示，顧福生1954年考入師範大學藝術系，當時有一群青年開始積極抵抗主流，陸續成立團體，顧福生在畢業那年受邀加入「五月畫會」，加入推廣現代藝術的陣容，對當時的體制及藝術思潮產生衝擊。

顧福生1961年有機會到巴黎學習，並將所見所聞投書台灣媒體，在「聯合報」發表文章，連續3天的連載，成為相當珍貴的文獻資料。

吳垠慧說，顧福生與同為將軍之後的作家白先勇是一生知己，白先勇的三哥娶了顧福生的二姊，兩人第一次見面就是在這場名門婚宴上，彼此聽聞對方大名已久。

白先勇和顧福生無話不談，且非常喜歡顧福生的作品，包括「臺北人」、「寂寞的十七歲」、「紐約客」、「孽子」等多本書都採用顧的畫作當封面。

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顧福生與文壇的關係還不止於此，作家三毛曾一度拜在顧福生門下學畫，甚至直言顧福生是「改變了我生命的人」，三毛更是在他的建議下棄畫從文。

吳垠慧表示，顧福生一生不斷探索藝術，卻不跟隨主流，反而專注於人體繪畫，以變形的身體、無頭的人，來表現內在的孤獨與掙扎。顧福生自1962年移居美國後始終創作不輟，作品享譽國際，直至2017年過世。（編輯：龍柏安）1140220