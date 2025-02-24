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紙風車368藝術工程 「一起做好事」催出故鄉情

2025/2/24 08:16
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（中央社記者趙靜瑜台北24日電）「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程-永續啟航」持續登場，21日到23日分別在嘉義市西區、雲林水林鄉以及屏東佳冬鄉演出。其中水林鄉演出由旅北打拚的水林鄉親出資，一起做好事催出故鄉情。

根據紙風車發布的新聞資料，雲林是368藝術工程永續啟航第1個已經完成2個鄉鎮演出的縣市，占雲林縣20個鄉鎮的10分之一。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368藝術工程來到水林鄉演出，都是鄉親互相聯絡、共同贊助，展現出水林鄉親的團結和人情味。

張敏宜表示，最初的贊助是由一群旅北打拚的水林鄉親共同出資出力，有人在聚會上提出有這個為故鄉孩子貢獻的藝術工程，大家紛紛響應支持，完成第1輪與第2輪演出。第3輪則是水林旅北鄉親成立有組織的「台灣雲林之友會」，一起做好事，也成為368藝術工程一路走來，連結故鄉土地的美麗風景之一。

嘉義西區的演出主要由信義房屋創辦人夫人周王美文贊助。周王美文表示，第3輪在兩廳院藝文廣場演出是她第一次在戶外看紙風車演出，「雖然淋著雨但我非常感動。」周王美文表示，信義房屋長期支持兒童劇巡演和社區文化活動，到藝術成為下一代成長道路上的養分，未來也會繼續下去。

屏東佳冬鄉演出是368藝術工程-永續啟航在屏東縣的第一場，成功號召鄉親捐款的張孟偉表示，這一場號召了421名鄉親大家一條心，共同完成了第3輪368兒童藝術工程帶給佳冬鄉兒童們的禮物。

張孟偉表示，17年前他開始帶孩子追紙風車，「現在大兒子19歲了，陪著我一起募款，一起騎機車到處去綁布條。」張孟偉表示，這些年跟著368藝術工程跑，「不必說教，孩子就懂得愛與關懷，知道要幫助別人。我希望延續這份美好，將來也會繼續參與368藝術工程，照顧更多的孩子。」

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這次演出的「台灣幻想曲」包括「唐吉軻德」大戰雙頭龍，「身體練習曲」透過音樂、肢體動作重詮世界名畫；「剩食的逆襲」透過巡演推廣愛惜食物、不浪費等永續觀念。「後山天使」講述台東基督教醫院創院院長「譚爸」譚維義的故事；「慶典的喜悅」以黑光秀激發孩子想像力，活潑動感。

紙風車368兒童藝術工程2024年10月起開始第3輪巡演，截止目前為主已完成8場，剩下360個鄉鎮，張敏宜表示紙風車會繼續努力，尋求更多支持。（編輯：陳政偉）1140224

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