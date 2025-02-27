蕭泰然逝世10週年 福爾摩沙之春音樂會樂音遙念

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（中央社記者趙靜瑜台北27日電）紀念作曲家蕭泰然逝世10週年，2025福爾摩沙之春音樂會「和諧之聲」將演出蕭泰然經典作品「1947序曲」遙念，由國立台灣交響樂團（NTSO）演出。

根據蕭泰然文教基金會發布新聞稿，音樂會將演出已故音樂教育家林榮德的「白鴒鸶鋼琴協奏曲」與鋼琴家魏樂富創作的「暗夜的螃蟹」，透過音樂會致敬台灣音樂先驅，展現本土音樂文化傳承與創新，讓世界聆聽福爾摩沙動人樂音。

蕭泰然文教基金會董事長陳秀麗表示，基金會致力推廣台灣本土作曲家作品，多年持續辦以「福爾摩沙之春」為名音樂會。這場音樂會將回顧過去，展望未來，希望透過音樂，凝聚台灣人情感與文化認同。

音樂會由蕭泰然文教基金會及高雄市望春風文化藝術基金會合作，開場曲目演出英格里‧托比亞斯與劉盛福寫的歌劇「馬蘭姑娘」第1場「阿美部落風情」，緊接著「白鴒鸶鋼琴協奏曲」由鋼琴家葉綠娜擔綱獨奏，以音樂描繪生命堅韌與喜悅。

「暗夜的螃蟹」由魏樂富改編為管弦樂版與台語說書人版本，展現白色恐怖受難者悲歌，也將演出作曲家柯芳隆「阿里山交響曲」第一樂章「阿里山之春」，最後由「1947序曲」掀起全場高潮。

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NTSO代理團長林麗如表示，音樂推廣不僅限舞台演出，更是文化傳承與延續重要力量，期盼透過音樂會讓更多人深刻感受台灣音樂獨特魅力，世代相傳這些珍貴旋律，讓台灣音樂未來持續發光發熱。

「和諧之聲」晚間在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出，指揮分別是劉盛福與廖元宏。（編輯：李明宗）1140227

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